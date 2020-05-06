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تعليم

عمليات التعليم: منصة الامتحان "تمام" ولا شكاوى من جغرافيا أولى ثانوي حتى الآن

الأربعاء 06/مايو/2020 - 10:12 ص
امتحانات الصف الاول
امتحانات الصف الاول الثانوي
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ياســـمين بدوي
أكدت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن منصة الامتحان تعمل بكفاءة عالية منذ صباح اليوم مع طلاب الصف الأول الثانوي أثناء سير امتحان مادة الجغرافيا، الذي يتم بشكل إلكتروني من المنازل منذ التاسعة صباحا.

وأوضحت عمليات وزارة التربية والتعليم، أنه لم يتم رصد أي شكاوى تقنية أو حتى شكاوى من صعوبة الأسئلة حتى هذه اللحظة، والأمور تسير على ما يرام.

ودخل منذ قليل، طلاب الصف الأول الثانوي في 14 محافظة على منصة الامتحان لأداء امتحان مادة الجغرافيا في الفترة الصباحية، وذلك بشكل إلكتروني من المنازل.


حيث يتواجد الآن على منصة الامتحان خلال الفترة ما بين الساعة ٩ صباحا حتى ١٢ ظهرًا طلاب المحافظات التالية :

القاهرة
الجيزة
الإسكندرية
أسيوط
كفر الشيخ
قنا
الفيوم
دمياط
الإسماعيلية
أسوان
بورسعيد
شمال سيناء
الوادي الجديد
جنوب سيناء



أما المجموعة الثانية من الطلاب فمن القرر أن يدخلوا على منصة الامتحان في الفترة المسائية خلال الفترة ما بين الساعة ١٢ ظهرًا حتى ٣ عصرًا ، تشمل هذه المجموعة طلاب محافظات :
الشرقية
الدقهلية
القليوبية
الغربية
المنوفية
البحيرة
المنيا
سوهاج
بني سويف
الأقصر
السويس
البحر الأحمر
مطروح

ويؤدي طلبة الصفين الأول والثاني الثانوي امتحان نهاية العام الدراسي (مايو 2020) إلكترونيًا من المنزل على التابلت، فيما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة)، وسيتم تصحيحه إلكترونيًا، وإرسال نتيجة الامتحان للطلاب.

وتتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مراجعات ليلة الامتحان لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى وفقًا للجداول المعلنة على منصة البث المباشر https://stream.moe.gov.eg/
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