عمليات التعليم: منصة الامتحان "تمام" ولا شكاوى من جغرافيا أولى ثانوي حتى الآن

أكدت غرفة عمليات

والتعليم الفني، أن منصة الامتحان تعمل بكفاءة عالية منذ صباح اليوم مع طلاب الصف الأول الثانوي أثناء سير امتحان مادة الجغرافيا، الذي يتم بشكل إلكتروني من المنازل منذ التاسعة صباحا.





وأوضحت عمليات وزارة التربية والتعليم، أنه لم يتم رصد أي شكاوى تقنية أو حتى شكاوى من صعوبة الأسئلة حتى هذه اللحظة، والأمور تسير على ما يرام.





و دخل منذ قليل، طلاب الصف الأول الثانوي في 14 محافظة على منصة الامتحان لأداء امتحان مادة الجغرافيا في الفترة الصباحية، وذلك بشكل إلكتروني من المنازل.