بقيمة مليون و300 ألف جنيه.. ضبط 4 تجار مخدرات بحوزتهم 100 طربة حشيش

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط عناصر تشكيل عصابى بمطروح لقيامهم بالاتجار فى المواد المخدرة وبحوزتهم 100 طربة لمخدر الحشيش.













تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط عناصر تشكيل عصابى مكون من أربعة أشخاص (" لدى ثلاثة منهم معلومات جنائية") تخصصوا فى الإتجار بمخدر الحشيش بكميات كبيرة وترويجه على عملائهم على نطاق واسع متخذين من دائرة قسم شرطة الضبعة بمحافظة مطروح مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.





























عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن مطروح تم ضبطهم حال استقلالهم سيارتين بأحد الأكمنة المعدة لهم بطريق (مطروح/الإسكندرية) بدائرة قسم شرطة الضبعة وبحوزتهم (100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 25 كيلو جراما- مبلغ مالى- 4 هاتف محمول).













بمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (1,300,000) مليون وثلاثمائة ألف جنيه تقريبًا.













تم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية تصنيعها وترويجها.