حسين الشحات يستعيد ذكرياته مع نادى العين الإماراتى





ونشر حسين الشحات صورة له عبر ستورى صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام وكتب عليها : أجمل أيام حياتي.





انتقل حسين الشحات إلى نادي العين الاماراتي علي سبيل الإعارة من مصر المقاصة قبل تفعيل بند شراء اللاعب وحقق الشحات معهم بطولة الدورى والكأس ووصل للمباراة النهائية في بطولة كأس العالم للأندية وانضم للنادي الأهلي عام 2019 .





جدير بالذكر أن حسين الشحات أول لاعب مصري يلعب في بطولة كأس العالم للاندية خارج الأهلي وهو أول لاعب مصر يشارك في المباراة النهائية من بطولة كأس العالم للأندية.

استعاد حسين الشحات لاعب النادي الأهلي ذكرياته مع فريقه السابق العين الإماراتي والذي شارك معه في بطولة كأس العالم للأندية وحصل علي المركز الثاني في البطولة العالمية.