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محافظات

ويطعمون الطعام.. قصة مائدة الأشراف المهدية بأسيوط التي تغلب أصحابها على قرار الحظر بـ «الدليفري».. فيديو

الأربعاء 06/مايو/2020 - 02:52 م
مائدة افطار دليفري
مائدة افطار دليفري
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إيهاب عمر

قبل شهر رمضان الكريم بأيام من كل عام كان يستعد شباب طريقة الأشراف المهدية بمدينة منفلوط لإقامة مائدة الرحمن أمام مسجد الشيخ صلاح القوصي والتي كانت تطعم نحو 2000 شخص يوميا على مدار الشهر الكريم في سرادقين احدهما للرجال وأخر للنساء كما كانوا يقومون بإرسال وجبات إلى الأسر الفقيرة في منازلهم بالإضافة إلى توزيع وجبات على قائدي وركاب السيارات بطريق أسيوط / القاهرة  الزراعي.

 

ولكن هذا العام اختلف الأمر بسبب تداعيات فيروس كورونا وفكر شباب طريقة الأشراف المهدية فيحل بديل لإقامة مائدة الرحمن بان يقوموا بعمل الوجبات ساخنة وتوزيعها " دليفري " على الأسر في منازلهم لمنع التجمعات وسارع الشباب على المشاركة لإنجاح الفكرة ومواصلة عمل الخير.

 

وقال الحاج ممدوح القوصي شقيق الشيخ صلاح القوصي رحمه الله إن مائدة الرحمن التي تقيمها طريقة الأشراف المهدية هي سنة قام بعملها الشيخ صلاح القوصي رحمة الله عليه منذ سنوات في أكثر من محافظة وتهدف إلى التواصل الاجتماعي والدعوة إلى عمل الخير والمشاركة فيه ومائدة منفلوط تقام أمام مسجد الشيخ صلاح أمام الكوبري القبلي بمدخل المدينة وتطعم نحو من 2000 إلى 2500 فرد ولكن هذا العام نظرا لتداعيات فيروس كورونا  قمنا بعمل الوجبات وتوزيعها على الأسر في المنازل وكانت هذه الفكرة جيدة لان المائدة كانت تطعم أفراد ولكن الوجبات التي نوزعها هذا العام تطعم اسر بأكملها .

 

وأضاف إيهاب الساوي أحد منسقي مائدة الأشراف المهدية بمنفلوط قائلا " حرمنا من إقامة المائدة أمام المسجد مثل كل عام بسبب فيروس كورونا ولكن فكرنا في بديل حتى لا تنقطع هذه العادة والتي بدأت منذ 10 سنوات وقمنا بعمل وجبات سريعة ساخنة يتم توزيعها قبل المغرب على الأسر الأكثر احتياجا بمدينة منفلوط و5 قرى مجاورة " دليفري " .

 

وأشار الساوي إلى انه تم إعداد كشوف بأسماء الأسر الأكثر احتياجا من قبل شباب طريقة الأشراف المهدية لتوزيع الوجبات عليها بشكل يومي قبل آذان المغرب وبلغ عدد الوجبات التي يتم توزيعها يوميا 2000 وجبة، حيث يتعدى عدد الوجبات التي يتم توزيعها خلال الشهر الكريم 60 ألف وجبة .  

ويطعمون الطعام.. قصة مائدة الأشراف المهدية بأسيوط التي تغلب أصحابها على قرار الحظر بـ «الدليفري».. فيديو
ويطعمون الطعام.. قصة مائدة الأشراف المهدية بأسيوط التي تغلب أصحابها على قرار الحظر بـ «الدليفري».. فيديو
ويطعمون الطعام.. قصة مائدة الأشراف المهدية بأسيوط التي تغلب أصحابها على قرار الحظر بـ «الدليفري».. فيديو
ويطعمون الطعام.. قصة مائدة الأشراف المهدية بأسيوط التي تغلب أصحابها على قرار الحظر بـ «الدليفري».. فيديو
ويطعمون الطعام.. قصة مائدة الأشراف المهدية بأسيوط التي تغلب أصحابها على قرار الحظر بـ «الدليفري».. فيديو
ويطعمون الطعام.. قصة مائدة الأشراف المهدية بأسيوط التي تغلب أصحابها على قرار الحظر بـ «الدليفري».. فيديو
ويطعمون الطعام.. قصة مائدة الأشراف المهدية بأسيوط التي تغلب أصحابها على قرار الحظر بـ «الدليفري».. فيديو
ويطعمون الطعام.. قصة مائدة الأشراف المهدية بأسيوط التي تغلب أصحابها على قرار الحظر بـ «الدليفري».. فيديو
ويطعمون الطعام.. قصة مائدة الأشراف المهدية بأسيوط التي تغلب أصحابها على قرار الحظر بـ «الدليفري».. فيديو
ويطعمون الطعام.. قصة مائدة الأشراف المهدية بأسيوط التي تغلب أصحابها على قرار الحظر بـ «الدليفري».. فيديو
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