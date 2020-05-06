وزبر التعليم: أصبحنا من الـ 10 الأوائل في التصنيف العالمي للتعليم.. والكل ماشي ورانا

وأعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، موعد إعلان إجراء امتحانات الثانوية العامة، والتي من المقرر مناقشتها فى اجتماع مجلس الوزراء، غدا.





ومن المقرر الإعلان عنها، وفقًا لتصريحات وزير التعربية والتعليم يوم 15 مايو الجارى، حيث إنه من المُقرر أن تُجرى الامتحانات يوم 7 يونيو المقبل.





وتشهد امتحانات الثانوية العامة تأدية 660 ألف طالب وأكثر منهم بقليل بالدبلومات الفنية، مشيرا إلى خطة الدولة لإجراء امتحانات الشهادات للثانوية العامة والدبلومات الفنية وسط مخاوف انتشار فيروس كورونا، أن الدولة وضعت عدد من الضوابط الجادة التى تضمن الحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين والمُراقبين وكل من يُشارك فى هذه العملية.