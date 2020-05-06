وزبر التعليم: أصبحنا من الـ 10 الأوائل في التصنيف العالمي للتعليم.. والكل ماشي ورانا

كشف الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن التصنيف الدولي لمصر في مجال التعليم تحسن كثيرا خصوصا في ظل اجراءات المنظومة التعليمية خلال أزمة فيروس كورونا، قائلًا: "بقينا من الـ ١٠ الأوائل بعد أن كنا في ذيل القائمة، والكل ماشي ورانا دلوقتي".
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بـ مجلس النواب، اليوم الاربعاء و أشار شوقي إلى أن هناك مؤتمرا دوليا عن منظومة التعليم يضم دول العالم الإسلامي، ومصر متحدث رئيسي به فمن الواضح أن ما فعلته مصر خلال أزمة فيروس كورونا، لفت انتباه العالم.
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وقال وزير التربية والتعليم إن الوزارة تسعى إلى ترشيد النفقات خصوصا مع أزمة فيروس كورونا، مشيرا أنه من ضمن اقتراحات دراسة دمج بعض مراكز محو الأمية جاء ذلك ردا حديث النائبة ميرفت ألكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والذي قالت خلاله:" مراكز محو الأمية ليس لها أى مردودا إيجابيا، وتُحمل الدولة نفقات فقط ولا يوجد منها أى عائد، ويجب اعادة النظر فى استمرار تلك المراكز.
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