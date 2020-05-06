AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

السبكي : هيئة الرعاية الصحية تتعاون مع "أومامي" لحماية الأطقم الطبية من فيروس كورونا

الأربعاء 06/مايو/2020 - 03:13 م
صدى البلد
Advertisements
محمد غالي
تطلق الهيئة العامة للرعاية الصحية إحدى هيئات منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، اليوم، أولى فيديوهات حملتها الجديدة "وقاية" للتوعية بالإجراءات الوقائية التي يجب اتباعها بين المواطنين والعاملين بالقطاع الطبي، للوقاية من عدوي فيروس كورونا المستجد، بالتعاون مع شركة UMAMI للتعليم عن بٌعد.



وأشارت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عبر صفحتها الرسمية على موقع الفيسبوك إلى أنها ستقوم بنشر سلسلة من الفيديوهات التوعوية القصيرة، طوال أيام شهر رمضان الكريم، تحت عنوان (وقاية)، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك الخاصة بفرع الهيئة ببورسعيد وكذلك صفحة "أومامي للتعليم الإلكتروني عن بعد" ، وذلك بهدف توعية وتثقيف العاملين في مجال الرعاية الصحية والمواطنين، بوسائل الحماية الشخصية وطرق استخدامها، والمعلومات الطبية والعلمية لكيفية لعمل حجر أو عزل منزلي، للحماية من مخاطر عدوي كورونا وحرصا علي ذويهم من التعرض لمضاعفات كوفيد 19 المستجد.


 
وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، ومساعد وزير الصحة والسكان، أهمية دور وتفاعل شركات القطاع الخاص مع الجهات الحكومية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد، موجهًا الشكر والتقدير لهم، ولكل جيش مصر الأبيض من الأطقم الطبية والإدارية العاملة بالمنشآت الصحية، على ما يبذلونه من جهد وتضحيات في هذه المرحلة الاستثنائية التي تمر بها البلاد.



وأكد السبكي  أن الهيئة العامة للرعاية الصحية حريصة على استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة لضمان تقديم ونشر أكبر قدر من التوعية الصحية للمواطنين وللعاملين بالقطاع الطبي وذلك حرصا على صحتهم وأسرهم من خطر العدوي بكوفيد 19 المستجد.. حيث ان التحول للمجتمع الرقمي يأتي ضمن أولويات عمل الهيئة لانه يضمن سرعة في التواصل وانجاز العمل ونشر المعرفة على نطاق واسع.. واستخدام الآليات التكنولوجية الحديثة في التواصل تعتبر من أدوات ذلك التحول.


وتأتي هذه الخطوة  استجابة لتوجيهات القيادة السياسية للاعتماد على وسائل التواصل عن بعد خاصة في الوقت الحالي الذي يشهد انتشار فيروس كورونا وهو ما يضمن سلامة المجتمع بشكل عام فضلا عن الحفاظ على بيئة المستشفيات خالية من العدوي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السبكي: مكافأة استثنائية للعاملين بالهيئة العامة للرعاية الصحية

السبكي: مكافأة مالية للعاملين بالتأمين الصحي

السبكي : نواجه فيروس كورونا إلكترونيا حفاظا على أرواح المواطنين

نقل اصول 44 منشأة صحية و 8 آلاف موظف للهيئة العامة للرعاية الصحية

الرعاية الصحية: تطوع أطباء وتمريض لتقديم الخدمات الطبية لمصابي كورونا

أحمد السبكى: نؤمن حياة المريض والأطقم الصحية من كورونا بالعلاج عن بعد

ترشيحاتنا

مقتل فنان سوري بعد إطلاق الرصاص بسبب سيجارة فى نهار رمضان

وزيرة الهجرة تفجر مفاجأة لكل المصريين العالقين في الخارج

فضل صلاة الاستخارة وكيفية أدائها.. تعرف على أفضل وقت لها

بعد إعلان وصولها مرحلة ذروة الوباء.. قطر تسجل 830 إصابة جديدة بـ كورونا

بتوقعات 7 ملايين نسمة.. حالات الحمل تزداد خلال 6 أشهر بسبب فيروس كورونا

طارق شوقي: "موازنة التعليم ليست لأي طالب.. واللي مش عايز يتعلم يوفر مكان"

AdvertisementS

قرارات حكومية جديدة بشأن فيروس كورونا يعلنها رئيس الوزراء .. غدا

وزير التعليم: ندرس تقليص الأسبوع الدراسي لمدة يومين فقط مقابل مد ساعات الدراسة للخامسة مساء

قبل كشفه حقيقة فيروس كورونا.. اغتيال باحث صيني بطريقة غامضة

بعد تسجيل 17 ألف إصابة.. إسرائيل تعلن نهاية الموجة الأولى من كورونا

تأخير الحظر لـ 10 مساء وفتح المطاعم والكافيهات.. مقترحات النواب الجديدة لمواجهة كورونا

بعد إعلان وصولها مرحلة ذروة الوباء.. قطر تسجل 830 إصابة جديدة بـ كورونا

وزير التعليم: ٩٥٠ مليون جنيه تكلفة تأمين امتحانات الثانوية العامة في ٢٠ يوما

خوفا من اللجوء للقضاء.. رامز جلال وإم بي سي يحاولان إرضاء فيفي عبده «فيديو»

بالتزامن مع ذكرى رحيله.. 10 صور لـ حفيد صالح سليم بعد التحول الجنسي

وزيرة الهجرة تفجر مفاجأة لكل المصريين العالقين في الخارج

بعد السعيد وفتحي وإكرامي.. بيراميدز يستهدف صيدا ثمينا جديدا من الأهلي

عودة السياحة الداخلية.. ماذا ينتظر 13 مليون مصري بعد ضوابط الحكومة الجديدة؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أقوى منافسة لـ المرسيدس وBMW.. انطلاق سيارة أكورد في السوق المصري.. بمواصفات عالية

انطلاق شيفروليه كابتيفا 2020 لأول مرة في مصر عبر الإنترنت.. إليك أسعارها

مع تفشي فيروس كورونا.. كم عدد مرات تغيير فرش السرير؟