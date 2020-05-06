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أخبار العالم

بوتين: رئيس الوزراء ميشوستين يتعافى من فيروس كورونا

الأربعاء 06/مايو/2020 - 03:28 م
صدى البلد
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قسم الخارجي
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن رئيس حكومة البلاد، ميخائيل ميشوستين، يتعافى تدريجيًا بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وبحسب قناة "روسيا اليوم"، قال بوتين، في تصريح أدلى به، الأربعاء خلال اجتماع افتراضي مع الحكومة حول سير تفشي فيروس كورونا في البلاد: "قبل بدء اجتماعنا اليوم أود أن أنقل إليكم أطيب التمنيات والتحية من ميخائيل ميشوستين. هو يتعافى وكل شيء يجري على ما يرام".



وأوضح بوتين أنه لا تزال أعراض للمرض لدى ميشوستين، بينها درجة الحرارة المرتفعة، لكنه شدد على أن رئيس الوزراء يتعافى.

وأعلن ميشوستين، يوم 30 أبريل، خلال اجتماع افتراضي مع بوتين، أنه مصاب بفيروس كورونا المستجد وسيخضع للعزل الصحي الذاتي، بينما تم تعيين نائبه الأول، أندري بيلووسوف، قائما بأعمال رئيس الوزراء في هذه الفترة.
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