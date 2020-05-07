أبرزها سامسونج Galaxy S9.. أفضل 5 هواتف ذكية بسعر أقل من 500 دولار

أصبح لدى المستهلكين ذوي الميزانية المحدودة خيارات أكثر، للاختيار بين الهواتف الذكية التي أطلقتها الشركات المختلفة مؤخرا، والتي تتميز بسعر مناسب وأداء قوي ومواصفات مميزة، مثل المعالجات السريعة، والكاميرات المذهلة، وميزات البرامج الحديثة، كلها تبدأ بسعر 500 دولار أو أقل.





وفيما يلي نستعرض إليك أبرز 5 هواتف ذكية بسعر أقل من 500 دولار، وفقا لما ذكره موقع "cnet" التقني.









1. هاتف Apple iPhone SE:

يتمييز هاتف iPhone SE الجديد من آبل، بمعالج من نوع Apple A13 Bionic، وشاشة IPS LCD، قياس 4.7 بوصة، وبدقة 1334×750 بكسل، ويقدم الهاتف كاميرا الخلفية أحادية بدقة 12 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/1.8، إلى جانب كاميرا إمامية أحادية بدقة 7 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.2، مع 3 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام، و 64 أو 128 أو 256 جيجابايت لمساحة التخزين الداخلية، وبطارية سعة 1821 ميللي أمبيرفي الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 18 واط، ويعتبر هاتف iPhone SE الجديد هو أرخص هاتف حديث تطلقه شركة آبل، حيث يبلغ سعره هاتف iPhone SE 399 دولارا أمريكيا أى ما يعادل حوالى 6.285 ألف جنيه مصرى.





2. هاتف Samsung Galaxy A51:

يتمييز هاتف سامسونج Galaxy A51، بشاشة من نوع Super AMOLED، وبقياس 6.5 بوصة، وبدقة 1080 × 2400 بكسل، ويقدم الهاتف كاميرا خلفية رباعية العدسات، الأساسية بدقة 48 ميجابكسل وبفتحة عدسة f/2.0، والثانية بدقة 12 ميجابكسل وبفتحة عدسة f/2.2، والثالثة بدقة 5 ميجابكسل من نوع Telephoto وبفتحة عدسة f/2.4، والرابعة بدقة 5 ميجابكسل لاستشعار العمق وبفتحة عدسة f/2.2،

مع كاميرا سيلفي أحادية العدسة بدقة 32 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/2.2.





ويعمل هاتف Galaxy A51، بمعالج من نوع Samsung Exynos 9611، إلى جانب 4 أو 6 أو 8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام، وسعة 64 أو 128 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية، ويمتاز الهاتف ببطاية بقوة 4000 ميللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 15 واط، ويعمل الجهاز بواجهة المستخدم One UI المرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 10، بسعر يبدأ من 399 دولارا أمريكيا أى ما يعادل حوالى 6.285 ألف جنيه مصرى.





3. هاتف Google Pixel 3A XL:

ويأتي هاتف Pixel 3A XL من جوجل بمعالج من نوع Snapdragon 670 ثماني النوى بتردد 2.0 جيجاهرتز، ويمتاز بشاشة من نوع OLED، بقياس 6.0 بوصة، وبدقة 1080 × 2160 بكسل، إلى جانب كاميرا خلفية أحادية بدقة 12.2 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/1.8، وتدعم ميزة HDR، والتركيز التلقائي، وكاميرا إمامية أحادية بدقة 8 ميجابكسل، وبفتحة عدسة F/2.0، مع ذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت، و 64 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية، ويحتوي Pixel 3A XL على بطارية بقوة 3700 ميللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 18 واط، كل هذا بسعر يبدأ من 399 دولارا أمريكيا أى ما يعادل حوالى 6.285 ألف جنيه مصرى.





4. هاتف Motorola Moto Z4:

يعمل هاتف Moto Z4 من موتورولا، بمعالج ثماني النوى من نوع Snapdragon 675، وبشاشة من نوع OLED، وبقياس 6.4 بوصة، وبدقة 1080 × 2340 بكسل، مع كاميرا خلفية أحادية بدقة 48 ميجابكسل، وبفتحة عدسة f/1.7، مع مثبت الصورة البصري OIS، وكاميرا للتصوير السيلفي أحادية بدقة 25 ميجابكسل، وبفتحة عدسة F/2.0، إلى جانب 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي رام، و128 جيجابايت لمساحة التخزين الداخلية، ويمتاز الهاتف ببطارية 3600 ميللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقدرة 15 واط، ويعمل بنظام التشغيل أندرويد 9 باي، بسعر يبدأ من 399 دولارا أمريكيا أى ما يعادل حوالى 6.285 ألف جنيه مصرى.





5. هاتف Samsung Galaxy S9:

يحتوي هاتف Galaxy S9 من سامسونج، على شاشة من نوع Super AMOLED، بقياس 5.8 بوصة، وبدقة 1440 × 2960 بكسل، مع معالج من نوع Exynos 9810 من سامسونج أو Snapdragon 845، إلى جانب كاميرا خلفية أحادية بدقة 12 ميجابيكسل وفتحة عدسة f/1.5 – f/2.4، مع مثبت الصورة البصري OIS، مع كاميرا الأمامية بدقة 8 ميجابيكسل وبفتحة عدسة f/1.7.



