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محافظات

نائب محافظ بني سويف يتابع تنفيذ البنية التحتية لمشروع التحول الرقمي

الأربعاء 06/مايو/2020 - 06:08 م
الدكتور عاصم سلامة
الدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بني سويف
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محمد عبد الحليم
ترأس الدكتور عاصم سلامة، نائب محافظ  بني سويف اجتماع اللجنة الخاصة بمتابعة تنفيذ البنية التحتية لمشروع التحول الرقمى، لمناقشة آخر المستجدات والخطوات التي تم تنفيذها في أعمال البنية التحتية اللازمة لتنفيذ المشروع بالمحافظة.

يأتي ذلك  في إطار دعم الخطة الإستراتيجية للدولة، وميكنة كافة القطاعات الحكومية لتعزيز وتدعيم البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات تنفيذًا لتوجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم. 

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تناول الاجتماع عرض الموقف التنفيذي للمشروع  وما تم إنجازه الفترة  الماضية، والتي تم خلالها الانتهاء من توصيل 150 نقطة، فيما يجري  التجهيز  لتوصيل 21 نقطة جديدة ، لتصل مجموع توصيل النقاط إلى  171 من  180 نقطة  المستهدف الشهر الحالي ، فضلا عن مناقشة خطة رصف الطرق وأعمال الحفر والرصف، وتم الانتهاء من رصف 10 شوارع منها 5  شوارع تم التوصيل لها ضمن المشروع  وذلك بالتنسيق بين الشركة المصرية  ومديرية الطرق والنقل. 

وأشار الدكتور عاصم سلامة إلى  توجيهات المحافظ،بتقديم كافة سبل الدعم والإمكانيات اللازمة لتنفيذ المشروع داخل المحافظة مع التأكيد على تسريع وتيرة الأعمال الخاصة بالحفر وتركيب خطوط الألياف بالتنسيق المستمر والمتابعة الدائمة مع كافة الجهات ذات الصلة،مع عرض تقرير دوري بنسب التنفيذ والإنجاز ، وتحديد المعوقات التي قد تو اجه سير الأعمال  لتذليلها أولًا بأول.
 
حضر الاجتماع هبة طه مدير مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار،  المهندس رضا عدلي مدير عام الشركة المصرية للاتصالات ببني سويف، المهندس ناصر فراج مدير عام الطرق والنقل،واللواء أحمد محمود مدير مركز معلومات شبكات المرافق والمهندسة دينا عمر سليمان شركة مياه الشرب والصرف الصحي ، ومسؤولى عن الإسكان والمرور، والكهرباء والغاز. 
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