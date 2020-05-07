دون إبداء أسباب.. استقالة رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية

أعلن رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية، يوسف الجاسم، في وقت مبكر فجر اليوم، الخميس، استقالته إلى وزير المالية براك الشيتان؛ اعتبارًا من بداية يونيو المقبل.





وأوضح "الجاسم"، أنه رفع استقالته إلى وزير المالية براك الشيتان، بينما رفض الإفصاح عن أسباب الاستقالة.

وأضاف "الجاسم"، "نريد كل الخير للناقل الوطني في مثل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها العالم والكويت جراء انتشار فيروس كورونا الجديد".





وسرت أنباء، بعد نحو ساعة أن استقالة رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية يوسف الجاسم «ما زالت قيد البحث» ولم يتم البت بشأنها، في وقت كشفت مصادر عن دعوات من مسؤولين بارزين للجاسم بالعدول عن الاستقالة.





وقالت إنه «أكد حرصه على التنسيق والتعاون بما يخدم المصلحة العامة».





وكانت استقالة الجاسم بعد أن أنهت الكويت أكبر عملية إجلاء في تاريخها لمواطنيها من 58 دولة حيث سيرت نحو 185 رحلة طيران شاركت فيها الخطوط الكويتية وشركات طيران أخرى.



