AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

دون إبداء أسباب.. استقالة رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية

الخميس 07/مايو/2020 - 02:08 ص
استقالة رئيس مجلس
استقالة رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية
Advertisements
ميـــس رضــا

أعلن رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية، يوسف الجاسم، في وقت مبكر فجر اليوم، الخميس، استقالته إلى وزير المالية براك الشيتان؛ اعتبارًا من بداية يونيو المقبل.


وأوضح "الجاسم"، أنه رفع استقالته إلى وزير المالية براك الشيتان، بينما رفض الإفصاح عن أسباب الاستقالة.

 

وأضاف "الجاسم"، "نريد كل الخير للناقل الوطني في مثل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها العالم والكويت جراء انتشار فيروس كورونا الجديد".


وسرت أنباء، بعد نحو ساعة أن استقالة رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية يوسف الجاسم «ما زالت قيد البحث» ولم يتم البت بشأنها، في وقت كشفت مصادر عن دعوات من مسؤولين بارزين للجاسم بالعدول عن الاستقالة.


وقالت إنه «أكد حرصه على التنسيق والتعاون بما يخدم المصلحة العامة».


وكانت استقالة الجاسم بعد أن أنهت الكويت أكبر عملية إجلاء في تاريخها لمواطنيها من 58 دولة حيث سيرت نحو 185 رحلة طيران شاركت فيها الخطوط الكويتية وشركات طيران أخرى.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

استقالة وزير الكهرباء والماء الكويتي من منصبه بعد إدانته في حكم قضائي

الحكومة الكويتية: قبول استقالة وزير الكهرباء وتكليف وزير النفط بمهامه

الخطوط الجوية الكويتية: لا صحة لإقالة رئيس مكتبنا بلندن

الكويت تعلن وصول أول طائرة إجلاء لمواطنيها من بريطانيا بعد تفشي كورونا

الشيتان: المركز المالي للكويت "متين" لكن يجب استكمال إصلاحات المالية العامة

تأجيل أقساط المتقاعدين بالكويت بسبب كورونا

ترشيحاتنا

صراع جديد بين الأهلي والزمالك على لاعب الإنتاج الحربي.. تفاصيل

أخبار الأهلي| تطورات أزمة سيد عبد الحفيظ بسبب رامز .. حكاية خالد مرتجي ورئاسة النادي

لو معاشك من 2000 لـ3000 جنيه.. غدا موعد صرفه من مكاتب البريد وبنك ناصر

دفن أمه المعاقة حية| وجدتها الشرطة بها الروح بعد 3 أيام وأنقذتها.. فما القصة؟

مصير الثانوية العامة وموقف الدراسة.. تفاصيل يوم ساخن لـ وزير التعليم تحت قبة البرلمان

لو وصلنا 400 حالة في اليوم.. مجلس الوزراء: هنقضي العيد في الحظر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بريطاني يعرض منزله للبيع بـ 40 جنيها فقط بدلا من 8 ملايين.. تفاصيل

بالتايجر والشراشيب.. يسرا تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

بحركة ذكية.. قطة ضالة تجبر امرأة على شراء الطعام لها | شاهد