جولة ليليلة لمحافظة مطروح لمتابعة أعمال التطهير ورصف الشوارع

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أعمال النظافة والتطهير بعدد من مناطق مدينة مرسي مطروح في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها محافظة ضد فيروس كورونا المستجد.





وتابع محافظ مطروح اعمال التطهير بمشاركة سيارات ومعدات مجلس مدينة مرسي مطروح وشركة مياه الشرب والصرف الصحى بحضور اللواء وليد المعداوى رئيس مركزو مدينة مرسي مطروح والدكتور ابراهيم خالد رئيس مجلس إدارة شركة المياه والصرف الصحي بمطروح .





و تفقد محافظ مطروح شارع الريفية والجلاء مع الاطمئنان على وصول أعمال الرش والتطهير لمناطق العجارمة والسنوسية، موجها بالحرص على رفع القمامة والتطهير والرش للشوارع الجانبية مع المتابعة الدورية لأعمال الرش حرصا على سلامة المواطنين ودعم الأهالى بما يحتاجونه من مياه التطهير والرش لمنازلهم.