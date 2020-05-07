أمريكا تجدد السماح للعراق باستيراد الكهرباء من إيران لمدة 120 يوما

صرح وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، لرئيس الوزراء العراقي الجديد بأن الولايات المتحدة ستمنح العراق مهلة 120 يوما لمواصلة استيراد الكهرباء من إيران لمساعدة الحكومة العراقية الجديدة على النجاح.





وقالت وزارة الخارجية الامريكية في بيان حول اتصال بين بومبيو ورئيس الوزراء العراقي الجديد مصطفى الكاظمي "دعما للحكومة الجديدة ستمضي الولايات المتحدة قدما في إعفاء من الكهرباء لمدة 120 يوما كعرض لرغبتنا في المساعدة على توفير الظروف المناسبة للنجاح" .





ومددت واشنطن مرارا الإعفاء لبغداد لاستخدام إمدادات الطاقة الإيرانية الحاسمة لشبكة الكهرباء لفترات 90 أو 120 يوما، لكنها منحت الشهر الماضي تمديدا لمدة 30 يوما فقط بينما تكافح بغداد لتشكيل حكومة جديدة.





منح مجلس النواب العراقي اليوم، الخميس، الثقة إلى حكومة رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، بعد الاتفاق على مرشحي وزارة الداخلية والدفاع والمالية والتخطيط ووزارة الإسكان والإعمار ووزارة الصحة والكهرباء والتعليم والتجارة والنقل.

وتأجل التصويت في البرلمان العراقي على مرشح وزارة النفط، فيما أدى "الكاظمي"، اليمين الدستورية أمام أعضاء حكومته أمام مجلس النواب.

وتم تداول قائمة جديدة بأسماء الوزراء الذين ضمتهم التشكيلة الحكومية، واحتوت على أسماء مرشحين لتولي 20 وزارة، ليس من ضمنها وزارتا الخارجية والنفط.

"الكاظمي"، الذي شغل في السابق منصب رئيس المخابرات، هو ثالث شخصية تكلف بتشكيل الحكومة خلال عشرة أسابيع بعد الزرفي ومحمد توفيق علاوي.



