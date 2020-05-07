بوروسيا دورتموند يعرب عن سعادته بعودة الدوري الألماني

أبدى هانز يواكيم فاتسكه، الرئيس التنفيذي لنادي بوروسيا دورتموند، سعادته باستئناف الدوري الألماني الممتاز لكرة القدم ، عقب جائحة كورونا التة ضربت كل دول العالم .





وأكدت رابطة الدوري الألماني، استئناف مسابقة البوندسليجا في 15 مايو الجاري، بعد الحصول على الموافقة السياسية بعودة النشاط الرياضي .





وقال فاتسكه، في تصريحات لموقع ناديه الرسمي: "نحن سعداء للغاية، لأن الشعب الألماني بشكل عام وفي دورتموند خاصة تصرفوا بشكل جيد جدًا خلال الأسابيع القليلة الماضية لمواجهة فيروس كورونا".





وأضاف: "لقد ساهموا في الحد من انتشار الوباء، لأن عدد كبير من السكان كان منضبطًا، يمكننا الآن الانتقال تدريجيًا إلى شكل آخر من الحياة الطبيعية في خطوات صغيرة".





وتابع: "بدأت العديد من الصناعات ببطء وبامتثال للقواعد الصارمة، وهذا ينطبق أيضًا على كرة القدم كجزء من هذه المنظومة، نحن في بوروسيا دورتموند ندرك مدى حجم هذه المسؤولية الكبيرة".



