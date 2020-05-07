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أخبار العالم

التفاصيل الكاملة لحادث تسرب الغاز السام من مصنع مملوك لشركة عالمية بالهند ..فيديو

الخميس 07/مايو/2020 - 06:41 ص
تسرب غاز سام من مصنع
تسرب غاز سام من مصنع في الهند
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على صالح
ذكرت الشرطة الهندية، أن حادث تسرب غاز وقع فجر اليوم، الخميس، فى مصنع تابع لشركة "إل جي بوليمورز إنديا"، أسفر عن مصرع خمسة أشخاص على الأقل، بينما تم نقل أكثر من 200 مصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج جراء الاختناق. 

ووقع الحادث، وفقًا لما كشفت عنه صحيفة "إنديا تايمز"، فجر اليوم، الخميس؛ نتيجة تسرب غاز سام من مصنع كيماويات تابع لشركة "إل جى" الكورية الجنوبية فى فيساكاباتنام بولاية اندرا براديش بجنوب الهند، حسبما ذكر مسئولون هنود.

ورصد مقطع فيديو تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي يظهر عشرات الأشخاص، معظمهم من الأطفال والشيوخ، مغمى عليهم داخل منازلهم وفي الشوارع، نتيجة تسرب الغاز السام.

وأضافت الصحيفة الهندية وفقًا لما نشرته على موقعها، أن الشرطة غير قادرة على دخول منطقة تسرب الغاز بسبب الرائحة الكريهة.

وقال مساعد مفوض الشرطة في ولاية اندرا براديش، سوارو راني، إنهم تجولوا في محيط الواقعة، يطلبون من الناس الخروج من منازلهم والانتقال إلى أماكن أكثر أمانًا.

وقامت الشرطة بإخلاء المنطقة المحيطة بالمصنع، وتقوم قوة وطنية ومحلية لمكافحة الكوارث بعمليات إنقاذ.

وقال مسئول المقاطعة، فيناي تشاند، إن الحادث وقع بعد إعادة تشغيل المصنع الذي تملكه وتديره شركة فرعية للشركة العملاقة، واندلع غاز السارين من إحدى غرفها.

وأضاف فيناي تشاند "كانت هناك محاولات للسيطرة على الغاز عن طريق الرش لكنها لم تنجح"

وأكد مسؤولون لوسائل الإعلام أن الغاز انتشر في 20 قرية مجاورة للمنطقة المنكوبة التي بها المصنع

وقال المشرع المحلي، بي جانا بابو، إن سيارات الإسعاف المخصصة لنقل حالات فيروس كورونا تم تحويلها لنقل الناس إلى أماكن أكثر أمانًا.

وكان من المقرر إعادة افتتاح المصنع يوم الخميس بعد 40 يومًا من الإغلاق بسبب الإغلاق على مستوى البلاد الذي فرضته حكومة ناريندرا مودي في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا.

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