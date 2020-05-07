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محافظات

تنفيذ 12 ألف مشروع للشباب بتكلفة مليار و٦٥١ مليون جنيه في الشرقية

الخميس 07/مايو/2020 - 03:34 م
الدكتور ممدوح غراب
الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
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محمد الطحاوي

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة  الاهتمام بتشجيع الشباب على التقدم لبرنامج " مشروعك" وتوفير آليات جاذبة للشباب والعمل على توفير دراسات جدوى لجميع المشروعات ، وكذا تبنى وطرح المبادرات الجادة للاستفادة من المشروع وتشجيع الشباب على العمل الحر.


وأشار المحافظ  إلى  أن المحافظة  تستهدف زيادة إنجازات برنامج " مشروعك" مما يترتب عليه زيادة عدد فرص العمل لأبناء المحافظة. 


وأشار المحافظ إلى أهمية برنامج " مشروعك" فى فتح مجالات عمل جديدة لخدمة المواطنين ومحاربة البطالة، ودفع عجلة التنمية بالمحافظة .


وأضاف محافظ الشرقية  أنه تم تنفيذ 11 ألفا و ٩٥٧مشروعا ضمن مبادرة المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك"، بتكلفة  مليار و ٦٥١ مليون و ٢٥١ ألف جنيه ، لتوفر 41 ألفا و ٨٦٠ فرصة عمل لشباب وأبناء المحافظة.


وأوضح "العربي الشبراوي"  مدير "مشروعك" بالمحافظة أن أهم المشروعات التي تم تنفيذها مشروع (تجارة سيراميك ، تجارة مفروشات ، مصنع أعلاف – مصنع أسمدة عضوية – مصنع ملابس – صناعات كهربائية – مستلزمات طبية – مصنع أرز – حظيرة مواشي – تجارة حبوب – ورشة موبيليا .... وغيرها ).


و أضاف مدير مشروعك  أن مركز ومدينة الزقازيق (حي أول وثان) جاء في المركز الأول من حيث عدد المشروعات التي تمت الموافقة عليها والتي  بلغت ٢٢٥٢مشروعا  بقيمة ٢٤٧ مليونا و ٢٦٩ ألفا و ٤٠٠ جنيه ، يليه  في المركز  الثاني مركز الحسينية بإجمالي عدد المشروعات التي تم الموافقة عليه ٥٤٧ مشروعا  بقيمة ٢١٣مليونا و ٧٦٧ ألفا و ٢٥٠ جنيها ، ويليه في المركز الثالث  مركز بلبيس حيث بلغ إجمالي  عدد المشروعات التي تمت الموافقة عليها ١٥٥٨ مشروعا بقيمة ١٩٨ مليونا و ١٦٢ ألفا و٦٥  جنيها .


ووجه محافظ الشرقية القيادات التنفيذية بتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين للحصول عليها لتوفير فرص عمل للشباب ودفع عجلة التنمية بالمحافظة .


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