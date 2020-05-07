تنفيذ 12 ألف مشروع للشباب بتكلفة مليار و٦٥١ مليون جنيه في الشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة الاهتمام بتشجيع الشباب على التقدم لبرنامج " مشروعك" وتوفير آليات جاذبة للشباب والعمل على توفير دراسات جدوى لجميع المشروعات ، وكذا تبنى وطرح المبادرات الجادة للاستفادة من المشروع وتشجيع الشباب على العمل الحر.





وأشار المحافظ إلى أن المحافظة تستهدف زيادة إنجازات برنامج " مشروعك" مما يترتب عليه زيادة عدد فرص العمل لأبناء المحافظة.





وأشار المحافظ إلى أهمية برنامج " مشروعك" فى فتح مجالات عمل جديدة لخدمة المواطنين ومحاربة البطالة، ودفع عجلة التنمية بالمحافظة .





وأضاف محافظ الشرقية أنه تم تنفيذ 11 ألفا و ٩٥٧مشروعا ضمن مبادرة المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك"، بتكلفة مليار و ٦٥١ مليون و ٢٥١ ألف جنيه ، لتوفر 41 ألفا و ٨٦٠ فرصة عمل لشباب وأبناء المحافظة.





وأوضح "العربي الشبراوي" مدير "مشروعك" بالمحافظة أن أهم المشروعات التي تم تنفيذها مشروع (تجارة سيراميك ، تجارة مفروشات ، مصنع أعلاف – مصنع أسمدة عضوية – مصنع ملابس – صناعات كهربائية – مستلزمات طبية – مصنع أرز – حظيرة مواشي – تجارة حبوب – ورشة موبيليا .... وغيرها ).





و أضاف مدير مشروعك أن مركز ومدينة الزقازيق (حي أول وثان) جاء في المركز الأول من حيث عدد المشروعات التي تمت الموافقة عليها والتي بلغت ٢٢٥٢مشروعا بقيمة ٢٤٧ مليونا و ٢٦٩ ألفا و ٤٠٠ جنيه ، يليه في المركز الثاني مركز الحسينية بإجمالي عدد المشروعات التي تم الموافقة عليه ٥٤٧ مشروعا بقيمة ٢١٣مليونا و ٧٦٧ ألفا و ٢٥٠ جنيها ، ويليه في المركز الثالث مركز بلبيس حيث بلغ إجمالي عدد المشروعات التي تمت الموافقة عليها ١٥٥٨ مشروعا بقيمة ١٩٨ مليونا و ١٦٢ ألفا و٦٥ جنيها .





ووجه محافظ الشرقية القيادات التنفيذية بتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين للحصول عليها لتوفير فرص عمل للشباب ودفع عجلة التنمية بالمحافظة .



