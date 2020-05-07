الإسكان تستمر فى العمل بكل المواقع.. والاستفادة من الحظر لإنهاء بعض الطرق





وتسعى الوزارة لاستمرار العمل وتحقيق التباعد الاجتماعى بين العاملين بتقليل عدد العاملين وزيادة المسافات بينهم داخل المواقع ، من أجل الحفاظ على سلامة العاملين وعدم تأخير الجدول الزمنى لاستلام المشروعات المختلفة.





ومن ناحية أخرى تستمر شركة المقاولون العرب بالعمل بكافة مشروعاتها على مدار 24 ساعة يوميا، مستفيدة من حظر التجوال لتحقيق معدلات تنفيذ أسرع لبعض المحاور المرورية التى تقوم بتنفيذها داخل القاهرة.





وقال المهندس محسن صلاح رئيس مجلس إدارة المقاولون العرب، أن الشركة أنهت مشروع كوبرى شارع الطيران فى أقل من شهرين، نظرا لاستمرار العمل بالموقع على مدار الساعة وتواجد عدة ورديات يوميا للعمل، بالرغم من منح العاملين المصابين بأمراض مزمنة إجازات والحرص على إجراءات السلامة بزيادة التباعد بين العاملين ، مع الكشف الدورى يوميا على العاملين بكافة المواقع قبل دخولهم والقيام بإجراءات التطهير والتعقيم اللازمة لهم.





وأوضح صلاح، أن كوبرى شارع الطيران مع تقاطع طريق الأوتوستراد يأتى ضمن أعمال تطوير شرق القاهرة، لاستيعاب الكثافات المرورية بميادين مدينة نصر لتصبح بدون تقاطعات، ويهدف للقضاء على التكدس المرورى بشارع الطيران وتقاطع طريق الأوتوستراد عند ميدان الشهيد هشام بركات، ما يساهم في انسياب الحركة المرورية وتقليل أزمنة الرحلات، ويبلغ طول الكوبري 250 مترا ويستوعب 3 حارات مرورية بكل اتجاه بعرض إجمالى 20 مترا.





كما تستكمل الشركة مشروع كوبري ميدان الأميرية الذي يعد من المشاريع القومية التي تسهم في تحقيق السيولة المرورية بالعاصمة

أنه يأتي ضمن خطة الدولة لتطوير الميادين الرئيسية بشرق العاصمة، ويساهم في القضاء على الازدحام المروري بتقاطعات ميدان الأميرية الكثيفة الحركة، ويخدم القادم من شارع مرفق المياه والمتجه إلى شارع السواح، وكذلك يوجد منزل للمتجه إلى امتداد شارع بورسعيد باتجاه شارع الكابلات، وبهذا تتحقق السيولة المرورية سطحيًا، ويبلغ إجمالي طول الكوبري حوالي 630 مترا بعرض 3 حارات مرورية.

وكذا مشروع كوبري الميرغني تقاطع العروبة، وهو عبارة عن كوبري للسيارات بطول 600 متر وعرض 23 مترا ويضم 4 حارات مرورية في كل اتجاه.



تستمر وزارة الإسكان فى استكمال كافة المشروعات الحيوية من مرافق وبنية تحتية ومحطات مياه وشرب ومشروعات سكنية بكافة المدن الجديدة وعلى رأسها المشروعات القومية بالعاصمة الإدارية واعلمين الجديدة ومدن الجيل الرابع.