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أخبار العالم

وزير الخارجية الأمريكي: ربع مليون شخص توفوا بسبب الصين

الخميس 07/مايو/2020 - 05:06 م
وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو
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شيماء مصطفى
ألقى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الخميس، باللوم على الصين بعد وفاة مئات الآلاف من الناس جراء فيروس كورونا المستجد.

وقال بومبيو، في مؤتمر صحفي اليوم، إن ربع مليون شخص توفوا جراء ما حدث في مدينة ووهان الصينية.

وأشار إلى أن الصين كان يمكنها أن تمنع وفاة مئات الآلاف من الناس في العالم، داعيا حكومة بكين إلى المساعدة في جهود تفادي فقدان مزيد من الأرواح جراء كورونا.

كانت الخارجية الصينية اتهمت اليوم، وزير الخارجية الأمريكي بالكذب في انتقاداته للصين بشأن وباء كورونا، بعد أن جدد بومبيو، تأكيده أن هناك أدلة كثيرة تؤكد خروج فيروس كورونا من مختبر في ووهان بالصين.

وقال في مؤتمر صحفي "ليس لدينا إثبات يقين، ولكن هناك أدلة مهمة على أن هذا جاء من المختبر".

جاء ذلك، بعدما أكدت بكين الأربعاء أن بومبيو "لا يمكنه تقديم أدلة" على تسرب فيروس كورنا المستجد من مختبر صيني "لأنه لا يملكها".

وأظهرت البيانات المجمعة لعدد حالات فيروس كورونا حول العالم ارتفاع عدد الإصابات بشكل كبير حيث تم تسجيل 3 ملايين و800 ألف حالة حتى صباح اليوم الخميس، في ارتفاع لافت في معدل الإصابات اليومية عن يوم  أمس الأربعاء.

وأشارت أفادت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية التي تعتبر مرجعا في تتبع انتشار جائحة كورونا، إلى أن 92.7 ألف شخص أصيبوا بالفيروس خلال اليوم الماضي مقارنة مع 79.6 ألف في اليوم السابق، ليصل إجمالي الإصابات إلى أكثر من 3,820 شخص.

وأوضحت المنصة، أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 3,820,870 حالة حول العالم.

كما أشارت البيانات الحديثة إلى أن عدد الوفيات بلغ 265,098 حالة وفاة على مستوى العالم، إلا أن عدد المتعافين من الفيروس المستجد بلغ 1,303,169 شخصا.

وتبقى الولايات المتحدة في صدارة القائمة السوداء العالمية، بأكثر من مليون و263 ألف حالة، تليها من حيث عدد الإصابات إسبانيا وإيطاليا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا ثم روسيا وتركيا والبرازيل وإيران.

ومن حيث عدد الوفيات، تتصدر أيضا الولايات المتحدة القائمة بنحو 75 ألف حالة وفاة تليها بريطانيا ثم إيطاليا وإسبانيا وفرنسا.
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