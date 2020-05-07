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اقتصاد

بالأسماء.. إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة كيما اسوان

الخميس 07/مايو/2020 - 05:27 م
كيما اسوان
كيما اسوان
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علياء فوزى
قررت الشركة القابضة للصناعات الكيماوية التابعة لوزارة قطاع الاعمال العام إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة الصناعات الكيماوية المصرية - كيما اسوان، استكمالًا للمدة المحددة والتي تتهي في 21 أكتوبر 2020.

وقالت كيما في بيان اليوم الخميس، إن التشكيل الجديد للمجلس كالتالي:
هشام أحمد حسن يوسف رئيسا غير متفرغا لمجلس الادارة
المهندس عيد محمد عبد الله الحوت عضو منتدب متفرغا للادارة

المهندس جمال إسماعيل محمد عضو متفرغا للشئون الفنية
المحاسب حسام محمد عبد الخالق عضو متفرغا للشئون المالية

ممثل هيئة التأمين و المعاشات عضو معين غير متفرغ
اعضاء منتخبون عددهم 4 اعضاء يتم انتخابهم من العاملين بالشركة طبقا لاحكام القانون المنظم .

وأضافت الشركة ، انه يتم العمل بالقرار لحين العرض على الجمعية العامة العادية للشركة في أقرب اجتماع لها للاعتماد.

وحققت الشركة خلال النصف الأول من العام المالي 2019-2020 أرباحًا بلغت 42.78 مليون خلال الستة أشهر المنتهية في ديسمبر الماضي، مقابل خسائر بلغت 3.2 مليون جنيه في النصف المقارن من العام المالي الماضي.

وتراجعت إيرادات نشاط الشركة خلال الفترة إلى 120.85 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 177.7 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي الماضي.

وحققت الشركة خلال الربع الأول من العام المالي 2019-2020، أرباحًا بلغت 80.1 مليون جنيه خلال الثلاثة أشهر المنتهية في سبتمبر الماضي، مقابل خسائر بلغت 12.46 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2018-2019.

وتراجعت مبيعات الشركة خلال الربع الأول هامشيًا إلى 65.1 مليون جنيه، مقابل مبيعات بلغت 66.1 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي السابق.


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