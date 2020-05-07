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منوعات

بعد رصدها في الولايات المتحدة.. تعرف على مخاطر "الدبابير الآسيوية القاتلة" على الإنسان والنحل

الخميس 07/مايو/2020 - 09:38 م
مخاطر الدبابير الآسيوية
مخاطر "الدبابير الآسيوية القاتلة" على الإنسان والنحل
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هدير علاء
في الوقت الذي تعاني فيه الولايات المتحدة الأمريكية من تزايد أعداد حالات الإصابة والوفيات الناجمة عن تفشي فيروس "كورونا"، شهدت أيضًا تهديدًا جديدًا بسبب "الدبابير الآسيوية القاتلة".

وبحسب ما جاء في تقرير لموقع هيئة الإذاعة البريطانية "BBC"، فقد تم رصد الدبابير الآسيوية العملاقة "Vespa mandarinia"، التي يُقدر طول كل منها بنحو 5 سنتيمترات، في ولاية "واشنطن" الأمريكية.

وأفاد التقرير بأن لدغات هذا النوع من الدبابير يمكن أن تكون "مميتة" بالنسبة للبشر، بالإضافة إلى أنها تدمر نحل العسل ويتغذى عليه صغارها؛ ويأمل العلماء في الوقت الحالي أن يتمكنوا من القضاء على "الدبابير القاتلة" قبل أن تقضي على نحل العسل بالولايات المتحدة الأمريكية.

وفي اليابان، حيث يكثر انتشارها، تقتل "الدبابير الآسيوية" ما بين 30 إلى 40 شخصًا سنويًا؛ وكان هذا النوع  قد ظهر في أمريكا الشمالية للمرة الأولى في أغسطس لعام 2019، بمقاطعة "كولومبيا البريطانية" في كندا، وفي شهر ديسمبر من نفس العام تم رصد الحشرات الطائرة جنوب الحدود في ولاية "واشنطن" الأمريكية.

وعلى الرغم من أن العلماء في جامعة ولاية "واشنطن" غير متأكدين من وقت أو كيفية وصول "الدبابير القاتلة" تحديدًا إلى أمريكا الشمالية، إلا أن مربي النحل في المنطقة أبلغوا عن حدوث تدمير لخلايا نحل في الأشهر الأخيرة، ويستعد العلماء لظهور المزيد من هذه الفصيلة، التي تبدأ دورة حياتها في الربيع، وتحديدًا في شهر أبريل، حيث تبدأ في البحث عن أوكار لبناء أعشاشها، وبمجرد بناء الأعشاش خلال أشهر الصيف والخريف، يتم إرسال الدبابير العاملة للعثور على الطعام.

جدير بالذكر أنه يمكن لها تدمير خلية من خلايا نحل العسل في غضون ساعات.

وعلى الرغم من أن خلايا النحل هي هدفها الأساسي، إلا أنها قد تهاجم البشر عند شعورها بالتهديد، ويمكن أن تودي لدغات متعددة من الدبابير القاتلة بحياة البشر، حتى هؤلاء الذين لا يعانون من الحساسية.
بعد رصدها في الولايات المتحدة.. تعرف على مخاطر "الدبابير الآسيوية القاتلة" على الإنسان والنحل
بعد رصدها في الولايات المتحدة.. تعرف على مخاطر "الدبابير الآسيوية القاتلة" على الإنسان والنحل
بعد رصدها في الولايات المتحدة.. تعرف على مخاطر "الدبابير الآسيوية القاتلة" على الإنسان والنحل
بعد رصدها في الولايات المتحدة.. تعرف على مخاطر "الدبابير الآسيوية القاتلة" على الإنسان والنحل
بعد رصدها في الولايات المتحدة.. تعرف على مخاطر "الدبابير الآسيوية القاتلة" على الإنسان والنحل
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