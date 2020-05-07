مرسيدس تقدم عروضا جديدة على سياراتها

كما أكدت الشركة أنه ستوفر سيارات مرسيدس طرازات 2020 الجديدة في السوق المصري للراغبيت بنظم التمويل والتقسيط مؤكدة ان هذه البرامج التمويلية وتشمل امكانية دفع نصف سعر السيارة في البداية مع تقسيط النصف الباقي من سعر السيارة .







لجأت شركة مرسيدس في مصر لتقديم عروض خاصة على طرازاتها المتاحة في السوق المحلي المصري خلال الفترة الحالية .كما كشفت الشركة على أن العرض التي تقدمه لا يشمل كل موديلات الشركة ولكن سيطبق على بعض الطرازات مثل C-Class المتاحة في مصر بأسعار تبدأ من مليون و275 ألف جنيه الي مليون و590 ألف جنيه.وتشمل العروض C-Class السيدان والكوبيه في مصر بالاضافة الي طرازات CLS الكوبيه رباعية الأبواب في السوق المحلي المصري التي تبدأ من مليون و965 ألف جنيه.يذكر أن غرمت وزارة البيئة في كوريا الجنوبية، شركة مرسيدس وبورش ونيسان مبالغ كبيرة؛ بسبب إنتاج عدد كبير من السيارات تعمل بالديزل مجهزة ببرنامج غير قانوني، حيث ستحصل على السيارات التي تم بيعها بين عامي 2012 و2018.