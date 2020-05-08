مجلس الوزراء يقرر مد حظر التجول حتى نهاية رمضان.. نواب: الحكومة تؤدي دورها على أكمل وجه لمواجهة فيروس كورونا.. ونطالب المواطنين باتخاذ الإجراءات الاحتياطية للحفاظ على صحتهم

محلية البرلمان: مد حظر التجول حتى نهاية رمضان بسبب زيادة عدد مصابي كورونا

برلمانى يطالب بضرورة التزام المواطنين بمواعيد الحظر والوقاية من فيروس كورونا أول رد من مجلس النواب بعد مد العمل بحظر التجول



أشاد عدد من النواب بقرارات رئيس الوزراء بشأن مد حظر التجول حتى نهاية رمضان ، وأكدوا أننا فى حاجة إلى ا ستمرار اتخاذ الإجراءات الإحترازية بشكل أكبر لمواجهة فيروس كورونا ، لأن هناك حالة من الاستهتار من جانب المواطنين بفيروس كورونا ، كما أشاروا إلى أن جميع الدول التي خففت من إجراءات مواجهة فيروس كورونا، عن طريق تخفيف ساعات حظر التجول، أو إعادة العمل بكامل الطاقة البشرية، أدركت عواقب ذلك الأمر، وهو ما تحاشته الحكومة المصرية بدورها.



قال النائب بدوى النويشى ، وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان إن قرارات مجلس الوزراء بشأن مد حظر التجول حتى نهاية رمضان أمر طبيعى نتيجة زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا خلال الفترة الأخيرة ، مشيرا إلى أن الشعب كان يتوقع تخفيف اجراءات الحظر مع قرب نهاية شهر رمضان.





وأشار النويشى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أننا فى حاجة إلى إستمرار إتخاذ الإجراءات الإحترازية بشكل أكبر لمواجهة فيروس كورونا ، لأن هناك حالة من الإستهتار من جانب المواطنين بفيروس كورونا.





وتابع وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان: " نجد المواطنين تنزل إلى الأسواق ويكون هناك اختلاط فى ظل التجمعات ، بالإضافة إلى إقامة العزائم فى شهر رمضان فى الخفاء وسط تجمعات من أفراد العائلة مما يساهم فى نقل فيروس كورونا".





وأوضح أن لو قرر رئيس الوزراء رفع حظر التجول بشكل نهائى سنجد زيادة فى عدد الإصابات بفيروس كورونا ، مشيرا إلى أننا فى حاجة إلى زيادة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا.





واستطرد: علينا ان نتعايش مع فيروس كورونا بشكل طبيعى ، والا نتوقف عن العمل ، ولكن مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة من خلال مراعاة التباعد فى المسافات وارتداء الكمامات واتباع الاجراءات الوقائية من فيروس كورونا.





وقال النائب محمد الحسينى ، وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان أن الحكومة تقوم بدورها على أكمل وجه لمواجهة فيروس كورونا من خلال توعية المواطنين لإتخاذ الإجراءات الإحتياطية للحفاظ على صحتهم من فيروس كورونا.

وأشار الحسينى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أنه للأسف ليس هناك أى إنضباط واضح من جانب المواطنين للإلتزام بالتعليمات للوقاية من فيروس كورونا ، مطالبا الشعب المصرى أن يدرك خطورة هذا الفيروس على صحته : "وماينفعش اللى بنشوفه فى الشارع".

وتابع وكيل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان: نريد انضباط من جانب المواطنين وان يكون كل شخص مسئول عن نفسه ، " وما ينفعش كل ظابط يبقى مسئول عن كل مواطن" ، مؤكدا على ضرورة إلتزام المواطنين بمواعيد الحظر والوقاية من فيروس كورونا.

وأيد النائب يحيى الكدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، قرار الحكومة بمد العمل بنفس الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وقال النائب يحيى الكدواني، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إنه مع قرار الحكومة باتباع نفس الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، بما فيها من ساعات حظر التجول، والتي تبدأ من التاسعة مساء وحتى السادسة صباحًا، مشيرًا إلى أن الغمة لا تزال قائمة، وخطورة الوباء بدأت في تزايد، لذا كان من الصعب التخفيف من تلك الإجراءات.

وتابع عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، بالبرلمان: "لغة الأرقام لا تكذب، أصبحنا الآن ما يقارب الـ 400 حالة في اليوم الواحد، وبالتالي لا يمكن إغفال خطورة الوضع الذي أصبحنا فيه"، مضيفًا: "تخفيف الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، أمرًا خطيرا ويخالف تعليمات منظمة الصحة العالمية".

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن جميع الدول التي خففت من إجراءات مواجهة فيروس كورونا، عن طريق تخفيف ساعات حظر التجول، أو إعادة العمل بكامل الطاقة البشرية، أدركت عواقب ذلك الأمر، وهو ما تحاشته الحكومة المصرية بدورها.

وأضاف النائب يحيى الكدواني، أن الوضع في مصر وإن كان خطرا، إلا أن الحكومة توازن بين أمرين مهمين، وهما الاستمرار في الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، إلى جانب عدم تغافل الجانب الاقتصادي في نفس الوقت.

