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عوض تاج الدين: كلمة تعايش مع فيروس كورونا لا تعني عودة الحياة لطبيعتها.. فيديو

الجمعة 08/مايو/2020 - 06:00 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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هاني حسين
قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، إن  كلمة تعايش لا تعني العودة إلى الحياة الطبيعية او عدم اتباع الاجراءات الاحترازية من فيروس كورونا.

وأضاف عوض تاج الدين في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :" التعايش يعني اتباع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا مع ممارسة الحياة الطبيعية بأقل مشاكل ممكنة مع تطبيق التباعد الاجتماعي والوقاية".

وتابع عوض تاج الدين: "يجب على المصريين ارتداء الكمامات في الأماكن المزدحمة وتفادي التواجد في الأماكن المزدحمة  لتقليل فرص العدوى".

وأكمل عوض تاج الدين: "نتابع معدل إصابات فيروس كورونا وزيادة الحالات المصابة بفيروس كورونا متوقعة في هذه الفترة".

وقال مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، إنه مع بداية انتشار فيروس كورونا في مختلف أنحاء العالم، كانت تشير التوقعات إلى أنه لن يتم التوصل إلى علاج او لقاج إلا بعد 9 شهور.

وأضاف محمد عوض تاج الدين: "غالبا التطعيم او اللقاح  لن يكون متاحا إلا بعد الوصول إلى  شهر أكتوبر او نوفمبر المقبل".
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