عوض تاج الدين: كلمة تعايش مع فيروس كورونا لا تعني عودة الحياة لطبيعتها.. فيديو

وأضاف عوض تاج الدين في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، :" التعايش يعني اتباع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا مع ممارسة الحياة الطبيعية بأقل مشاكل ممكنة مع تطبيق التباعد الاجتماعي والوقاية".





وتابع عوض تاج الدين: "يجب على المصريين ارتداء الكمامات في الأماكن المزدحمة وتفادي التواجد في الأماكن المزدحمة لتقليل فرص العدوى".





وأكمل عوض تاج الدين: "نتابع معدل إصابات فيروس كورونا وزيادة الحالات المصابة بفيروس كورونا متوقعة في هذه الفترة".



