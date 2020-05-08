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تعليم

وزير التعليم: تعليمات مشددة للمديريات لتنفيذ القرارات الخاصة بتسليم مشاريع الأبحاث ورقيا

الجمعة 08/مايو/2020 - 06:43 ص
وزير التعليم
وزير التعليم
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أ ش أ
أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي أنه جرى إرسال تعليمات مشددة للمديريات والمدارس لتنفيذ القرارات التي أصدرتها الوزارة فيما يتعلق بتسليم مشاريع الأبحاث ورقيا من الطلبة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على المعلمين والطلاب. 

وقال الوزير - في رساله صوتية أمس /الخميس/ - إن الطريقة التي ترشحها الوزارة لتسليم الأبحاث هي المنصة الالكترونية لأنها الطريقة الأمنة صحيا للجميع، مشيرا إلى أنه في حال عدم إمكانية تحميل البحث على المنصة يمكن تسليمه للمدرسة ورقيا وفق الجدول الذي أعلنته الوزارة حفاظا على سلامة الجميع ومنعا للتكدس والازدحام .

وأوضح أنه لا يوجد تعارض في كتابة المشروع بخط الايد او على ملف وورد على الكمبيوتر.. موضحا أنه في الحالتين يجب تحويل المشروع إلى ملف pdf وتحميله على المنصة .

وأضاف الوزير أن تحميل المشروع على المنصة يعني أن المشروع جرى استلامه من قبل الوزارة والمديرية والمدرسة، وهذا هو الإيصال الذي يؤكد وصول البحث.

وأكد الوزير أن تسليم الأبحاث ورقيا لا يتطلب وجود عدد كبير من المعلمين والادرايين إلا أنه يجب اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الجميع، داعيا الطلاب إلى ارتداء الكمامة والتعقيم عند تسليم الأبحاث. 
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