بعد زيارته لـ ملاهي ليلية.. مصاب بـ كورونا ينقل العدوى لـ13 آخرين في كوريا الجنوبية

أعلنت كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في العاصمة سول.





ووفقًا لوكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، جاء ذلك الارتفاع في الإصابات بعد أن ثبت نقل أحد المصابين بالعدوى لعدد من الأشخاص عقب زيارة أكثر من ملهى ليلي في حي إتيوان.





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وقال مدير المنسق العام لمركز تدابير الأمن والكوارث الكورية الجنوبية، كيم كانج ليب، في بيان إنه تم اكتشاف 12 مصابا جديدا مؤكد إصابتهم بكورونا فجر اليوم".





وأضاف أنه بجانب تلك الإصابات تم اكتشاف إصابة 13 شخصا إضافيا بعد تتبع المتصلين مع المريض بفيروس كورونا.





وأوضح أن من بين الـ13 مصابا الجدد، أحد زملائه في العمل، و12 آخرون هم الذين تخالط معهم في ملاه ليلية، بينهم 3 أجانب وجندي واحد.





وبلغ إجمالي المصابين بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية 10822 حالة، فيما وصلت حصيلة الوفيات لـ 256 شخصا.