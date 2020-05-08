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أخبار البلد

مصر تسير عدة رحلات طيران استثنائية اليوم لإعادة العالقين في 11 دولة

الجمعة 08/مايو/2020 - 10:07 ص
مصر للطيران
مصر للطيران
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نورهان خفاجي
تسير وزارة الطيران المدني، اليوم الجمعة، 11 رحلة طيران استثنائية تتوجه إلى عدة دول، لإعادة المصريين العالقين في 11 دولة بالخارج، بسبب تعليق الرحلات الجوية إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد.

وتقلع من إجمالي الـ 11 رحلة 8 رحلات تسيرها شركة مصر للطيران إلى كل من (واشنطن واسطنبول وجدة وندجامينا والرياض والكويت ودبي)، تسير شركة اير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدني 3 رحلات أخرى إلى كل من ( الكويت وعنتيبي وكيجالي و الخرطوم)، على أن تعود بعض الرحلات إلى مطار مرسى علم والبعض الآخر إلى مطار القاهرة.

ومن المقرر أن يتم نقل جميع الركاب القادمين على رحلات الطيران إلى العزل الصحى المخصص من الدولة المصرية، لقضاء مدة 14 يوما المقررة من قبل وزارة الصحة والسكان وفقا لتوصيات منظمة الصحة العالمية للتأكد من خلو العائدين من خارج البلاد من عدوى فيروس كورونا المستجد. 

وكانت وزارة الطيران المدنى، أعلنت تسيير رحلات طيران استثنائية لعودة المصريين العالقين بالخارج، وذلك بالتنسيق مع وزارتي الهجرة والخارجية، في ظل تعليق حركة الطيران إلى المطارات المصرية، منذ منتصف مارس الماضي، بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت سلطة الطيران المدنى المصرية، توقف حركة الطيران المدني بمصر ، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الجاري ، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق ، منها رحلات الشحن الجوي ، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة ، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.
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