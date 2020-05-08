روسيا تسجل 10699 إصابة كورونا جديدة و98 حالة وفاة خلال 24 ساعة

أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم الجمعة، عن تسجيل 10699 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية إضافة إلى 98 حالة وفاة.





وأظهرت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول تفشي وباء فيروس كورونا المستجد أو كوفيد 19 أن الفيروس أودى بحياة 270,597 شخصًا في دول العالم، فيما اقتربت حصيلة أعداد المصابين المعلن عنهم من 4 ملايين بواقع 3 ملايين و 918 ألفا و 678 شخصًا، وتعافى منهم نحو مليون و334 ألفا و597 مريضا.





وعلى صعيد الدول العربية فقد أعلنت 15 دولة، أمس الخميس، عن وفاة 49 شخصًا متأثرين بإصابتهم بالفيروس، وعن اكتشاف 4,781 إصابة جديدة مؤكدة.





وأصبحت بريطانيا منذ ايام تحتل المركز الثاني من حيث حصيلة الوفيات عالميًا، بلغت حصيلة الوفيات لديها 30,615 شخصًا، منهم 539 الخميس، فيما بلغت حصيلة الإصابات لديها 206,715 إصابة، منهم 5,614 حالة اكتشفت آخر 24 ساعة.





أما إيطاليا التي أصبحت كذلك منذ أيام تحتل المركز الثالث فسجلت الخميس، 274 حالة وفاة، من مجموع 29,958 وفاة، فيما أعلنت عن اكتشاف 1,401 إصابة جديدة لترتفع بذلك حصيلة المصابين لديها إلى 215,858 حالة مؤكدة.



