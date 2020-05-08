AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

روسيا تسجل 10699 إصابة كورونا جديدة و98 حالة وفاة خلال 24 ساعة

الجمعة 08/مايو/2020 - 10:09 ص
روسيا تسجل 10699
روسيا تسجل 10699 إصابة كورونا جديدة و98 وفاة خلال 24 ساعة
Advertisements
سمر صالح
أعلنت السلطات الصحية الروسية اليوم الجمعة، عن تسجيل 10699 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية إضافة إلى 98 حالة وفاة.

وأظهرت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول تفشي وباء فيروس كورونا المستجد أو  كوفيد 19 أن الفيروس أودى بحياة 270,597 شخصًا في دول العالم، فيما اقتربت حصيلة أعداد المصابين المعلن عنهم من 4 ملايين بواقع 3 ملايين و 918 ألفا و 678 شخصًا، وتعافى منهم نحو مليون و334 ألفا و597 مريضا.

وعلى صعيد الدول العربية فقد أعلنت 15 دولة، أمس الخميس، عن وفاة 49 شخصًا متأثرين بإصابتهم بالفيروس، وعن اكتشاف 4,781 إصابة جديدة مؤكدة.

وأصبحت بريطانيا منذ ايام تحتل المركز الثاني من حيث حصيلة الوفيات عالميًا، بلغت حصيلة الوفيات لديها 30,615 شخصًا، منهم 539 الخميس، فيما بلغت حصيلة الإصابات لديها 206,715 إصابة، منهم 5,614 حالة اكتشفت آخر 24 ساعة.

أما إيطاليا التي أصبحت كذلك منذ أيام تحتل المركز الثالث فسجلت الخميس، 274 حالة وفاة، من مجموع 29,958 وفاة، فيما أعلنت عن اكتشاف 1,401 إصابة جديدة لترتفع بذلك حصيلة المصابين لديها إلى 215,858 حالة مؤكدة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

1066 إصابة كورونا و50 وفاة فى صفوف الفلسطينيين بالخارج

2055 إصابة كورونا و179 وفاة فى ألمانيا خلال ساعات

الفلبين تسجل 102 إصابة كورونا و17 وفاة خلال ساعات

وزير الصحة الكويتي يعلن شفاء 43 حالة مصابة بفيروس كورونا

9358 إصابة كورونا فى قطر و10 وفيات

الكويت تعلن تسجيل 278 إصابة جديدة بفيروس كورونا و4 حالات وفاة

ترشيحاتنا

سلمان الفارسي.. ماذا قال عنه رسول الله وكيف كرمه ؟

اسمع ابتهال "حين يهدي الصبح" للشيخ طوبار.. فيديو

الصحة تحسم الجدل حول تفشي فيروس كورونا بالمرحلة الثالثة.. فرق التقصي الوبائي كلمة السر

هاني رمزي يدعو الجميع للصلاة من أجل كورونا..فيديو

التعليم: بدء تسليم أبحاث الطلاب غدا .. وهذه هي الضوابط

"كورونا نمبر وان"....تعرف على جداول الأمراض المعدية فى مصر

AdvertisementS

الصحة تحسم الجدل حول تفشي فيروس كورونا بالمرحلة الثالثة.. فرق التقصي الوبائي كلمة السر

أحدث الإحصائيات.. كورونا يودي بحياة أكثر من 270 ألف شخص ويصيب 4 ملايين آخرين حول العالم

أنفاق وكباري وزيادة حارات.. التفاصيل الكاملة لتطوير طريق الواحات والفيوم و6 أكتوبر

الطريق الصحيح..صحيفة بحرينية تكشف بالأسماء كواليس محاولة الانقلاب فى قطر وكيف أجهضتها تركيا

التعليم: بدء تسليم أبحاث الطلاب غدا .. وهذه هي الضوابط

طبيب متعافى من كورونا يروي أصعب لحظات العلاج.. ويصف الجيش الأبيض بالمقاتلين

بعد فيديو القطة.. تعرف على موقف الشرع من تعذيبها.. وهل لمسها ينقض الوضوء

دعاء للميت قصير يوم الجمعة مكتوب ومستجاب.. 9 كلمات تجعل ملائكة الرحمة تطوف حوله

أغرب حالة على الإطلاق .. شاب مصاب بورم ضخم ينمو من وجهه حتى بطنه.. صور

دعاء الصباح يجعلك تكسب 1000 حسنة وتمحو سيئات بعددها.. بـ 3 كلمات فقط

اليو بادجي يكشف ما قاله له مدرب صن دوانز وحقيقة عدم قناعة فايلر به.. فيديو

أنا مش أم.. سلوي عثمان تكشف مفاجأة عن دورها في مسلسل البرنس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد سخرية رامز جلال من ملابسه.. تعرف على تكلفة إطلالة حسن شاكوش..صور

عزومتك عندنا...طاجن شعرية بأوراك الدجاج مع جلاش والحلو قطايف بالآيس كريم

بإطلالة جذابة.. أيتن عامر تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور لها