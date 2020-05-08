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محافظات

إزالة 15 حالة تعد على أراض زراعية وأملاك دولة بالبحيرة

الجمعة 08/مايو/2020 - 12:53 م
صدى البلد
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جمالات الدمنهورى

تمكنت الأجهزة التنفيذية المختصة بمحافظة البحيرة خلال عدة حملات لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة من إزالة 15 حالة تعد بمساحة 23455 بمساحة م2.  

وشدد اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة على ضرورة تكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

وناشد المحافظ بالمواطنين عدم استغلال الظروف والوضع الراهن والجهود التى تقوم بها المحافظة لمحاربة إنتشار فيروس كورونا المستجد مؤكدا أنه سيتم الضرب بيد من حديد لكل من يحاول التعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لردع المخالفين.

وفى إطار ذلك أسفرت حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية التى نفذتها الوحدات المحلية لمراكز ( ادكو - الدلنجات - إيتاي البارود - دمنهور - حوش عيسى ) عن إزالة 15 حالة تعدى على مساحة 23455 م2 .

تضمنت الحملات إزالة حالة تعد علي أرض أملاك دولة (ملاحة كوم حلاج) بمساحة ( 21000 م 2) بادكو عبارة عن أرض ملك الوحده المحلية بعمل تجفيف للأرض وتجهيزها للزراعة لعمل أحواض ومصارف حيث تم هدم المصارف وتسوية الأحواض.

وإزالة 6 حالات تعد علي الأراضي الزراعية بمساحة 1292 متر بقري المسين وكوم زمران بالدلنجات عبارة عن مبان مقسمة من الطوب الأبيض والمونة الأسمنتية بالإضافة إلى إزالة 6 حالات بناء مخالف علي حرم أملاك الأراضي الزراعية بمساحة 1033 متر بناحية قرية شنديد بايتاي البارود .

وتمكنت الحملة فى مركز دمنهور من إزالة حالة تعد بمساحة 100 متر بعزبة حسين بالصفاصيف التابعة لمجلس قرية الابعادية و إزالة حالة تعدي على الأراضي الزراعية علي مساحة 30 متر طولي عبارة عن اسوار طولية وعرضية بالطوب الأبيض بنطاق قرية عزب حوش عيسى.

إزالة 15 حالة تعد على أراض زراعية وأملاك دولة بالبحيرة
إزالة 15 حالة تعد على أراض زراعية وأملاك دولة بالبحيرة
إزالة 15 حالة تعد على أراض زراعية وأملاك دولة بالبحيرة
إزالة 15 حالة تعد على أراض زراعية وأملاك دولة بالبحيرة
إزالة 15 حالة تعد على أراض زراعية وأملاك دولة بالبحيرة
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