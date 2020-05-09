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منوعات

"فيسبوك" و"جوجل" تمددان "العمل من المنزل" حتى نهاية العام

السبت 09/مايو/2020 - 06:40 م
صدى البلد
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أ ش أ
أعلنت شركتا "فيسبوك" و"جوجل" أمس الجمعة تمديد قرار السماح للموظفين بالعمل من المنزل لبقية العام، بالتزامن مع وضع الشركتين خططا لإعادة فتح مكاتبهما قريبا، حسب ما أوردته هيئة الإذاعة البريطانية " بي بي سي".

وقال الرئيس التنفيذي لـ "جوجل" "ساندر بيتشاي": الموظفون الذين بحاجة إلى العودة إلى المكتب يمكنهم فعل ذلك من يوليو، مع تطبيق إجراءات أمان محسنة، مضيفا أن غالبية الموظفين القادرين على أداء وظائفهم من المنزل سيسمح لهم بذلك حتى نهاية العام.

وكانت "جوجل" في البداية قد أوضحت أنها ستسمح بسياسة العمل من المنزل حتى الأول من يونيو، ولكنها مددت ذلك لسبعة أشهر إضافية.

فيما أوضح متحدث باسم "فيسبوك" أن الشركة اتخذت الخطوة التالية في سياستها للعودة إلى العمل، وأعلنت أن أي شخص يستطيع القيام بعمله عن بعد يمكنه اختيار العمل من المنزل حتى نهاية العام، مشرا إلى أن أن "فيسبوك" ما زالت تحدد الموظفين الذين سيطلب منهم الحضور.

وكانت منصة وسائل التواصل الاجتماعي من بين أوائل شركات التكنولوجيا التي طلبت من موظفيها بدء العمل عن بعد، كما منحت للموظفين 1000 دولار (807 جنيها إسترلينيا) مكافآت مقابل تكاليف العمل من المنزل ورعاية الأطفال.

وقد يتناسب اتجاه العمل من المنزل مع خطط بعض الشركات لإعادة تصميم مساحات مكاتبهم لتلبية المبادئ التوجيهية الجديدة للتباعد الاجتماعي، فيما يشعر الموظفين بالقلق من العودة إلى العمل وسط جائحة فيروس قاتل أودى بحياة نحو 270 ألف شخص حول العالم حتى الآن.
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