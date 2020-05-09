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جامعة عين شمس في اسبوع.. تحديد آلية امتحانات طلاب النقل بكلية الزراعة.. ومركز الابتكار وريادة الأعمال ينتهي من تصميم وتنفيذ بوابات للتعقيم

السبت 09/مايو/2020 - 06:00 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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حسام الفقي
_كل ما تريد معرفته عن امتحانات طلاب النقل بـ زراعة عين شمس
_باللغة الصينية.. طلاب ألسن عين شمس يقدمون نصائح ضد فيروس كورونا..فيديو
_مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس ينتهي من تصميم وتنفيذ بوابات للتعقيم

قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس إنه تم الاكتفاء بـ المقالة البحثية لطلاب فرق النقل بالكلية بناء على تعليمات المجلس الاعلي للجامعات إلغاء إجراء الامتحانات التحريرية والشفوية التي كان من المزمع عقدها في الفصل الدراسي الثاني، على أن تستبدل إما بأبحاث أو اختبارات إلكترونية.

وأضاف عميد كلية الزراعة ان طلاب فرق النقل يجب عليهم ألا يقتبسوا من مواقع الكترونية غير موثوق بها وإذا تعامل مع مواقع الكترونية موثوق بها لا تزيد نسبة الاقتباس على 30% ونوه بأن تكون الصياغة من الطالب حسب رؤيته وسوف يتم تسليم المقالات البحثية من يوم 31 مايو الي 15 يونيو ثم  تظهر نتيجة الأبحاث خلال 20 يوما وفي حالة عدم الاجتياز سوف يعلن عن موضوعات جديدة من 1 اغسطس الى 5 أغسطس وسيتم تسليم الأبحاث الجديدة  15 من الشهر ذاته.


وأكد الدكتور أحمد جلال  أنه خلال الفترة من 2 مايو الي 7 من الشهر نفسه سوف يتم الاعلان عن الموضوعات البحثية المطلوبة من طلاب فرق النقل.


وأوضح جلال أن المقالة البحثية لاتقل عن 5 صفحات ولا تزيد على 8 صفحات وتكون محتويات المقالة صفحة الغلاف وفي هذه الصفحة عنوان المقالة البحثية واسم المقرر واسم الطالب رباعي والرقم القومي الخاص بالطالب او الرقمي الكودي ،ثم يكتب الطالب مقدمة وتتكون من 400 الي 500 كلمة وتكون المقدمة عبارة عن سبب اختيارك للموضوع وأهدافه وكيفية علاجها او حل المشكلة.

قام طلاب قسم اللغة الصينية بكلية الألسن جامعة عين شمس، ببث فيديو جديد باللغة الصينية، ضمن مبادرة الكلية لتوعية العالم من خطر فيروس كورونا بجميع لغات العالم.

وحث الفيديو على البقاء في المنزل و الإلتزام بالتعليمات الطبية للتصدى لجائحة كورونا، وقاموا طلاب كلية الالسن بالقاء عدة نصائح باللغة الصينية لمواجهة فيروس كورونا المستجد .

قالت روان غنيم الفرقة الرابعة كلية الالسن قسم اللغة الصينية جامعة عين شمس  انه خلال الفترة الماضية هاجم عالمنا فيروس خبيث امتدت تأثيراته في كل حياتنا، وان الفيروس يصيب جمبيع الفئات العمرية بغض النظر عن لوننا او جنسيتنا او اعمارنا لذبك يجب علينا جميعا ان نتخذ جميع الاجرءات الاحترازية لتجنب الاصابة منه والحد من انتشاره .

من جانبها قالت اميرة محمد طالبة بالفرقة الرابعة كلية الالسن قسم اللغة الصينية: نحن علي ثقة تامة ان مصر ستنهض قربيا من تلك الغمة وان العالم بأسره قادر علي التعافي .

وأضافت ولاء مجدي: عندما تكون بالخارخ تجب ملامسة وجهك وعند وعدتك لاتنسي خلع الحذاء بالخارج وقبل ان تلمس اي شئ يبجب ان تغسلها بالصابون جيدا لمدة لاتقل عن 20 ثانية .


ايمانًا من دور مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس في التصدي لجائحة فيروس كورونا المستجد Covid-19 ، قام "بيت التصميم - Design House"، وهو أحد إدارات مركز الابتكار  التى تعنى بتصميم وتنفيذ الأجهزة الصناعية الحديثة، بالعديد من الجهود التي تهدف إلى تصميم وسائل وأدوات لحماية طلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفي وزائري جامعة عين شمس، كما شمل هدف بيت التصميم ايضًا تنفيذ وسائل مبتكرة لتعقيم مباني الكليات والمستشفيات التابعة للجامعة.

وذلك تحت رعاية ا.د محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، واشراف ا.د. عبد الناصر سنجاب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، د. عبد الفتاح سعود، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، د ماجد غنيمة، مدير مركز الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة iHub

جاء في مقدمة هذه الجهود، أن تم الانتهاء من تصميم وتنفيذ "بوابات التعقيم - Sanitization Tunnels" بالتعاون مع شركة Simplex CNC وهي أحد الشركات الرائدة التي نفخر بدعمها كأحد الشركات المصرية الناشئة التي قام مركز الإبتكار وريادة الأعمال بدعمها عبر سنوات.

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