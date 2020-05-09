جامعة عين شمس في اسبوع.. تحديد آلية امتحانات طلاب النقل بكلية الزراعة.. ومركز الابتكار وريادة الأعمال ينتهي من تصميم وتنفيذ بوابات للتعقيم

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وأضاف عميد كلية الزراعة ان طلاب فرق النقل يجب عليهم ألا يقتبسوا من مواقع الكترونية غير موثوق بها وإذا تعامل مع مواقع الكترونية موثوق بها لا تزيد نسبة الاقتباس على 30% ونوه بأن تكون الصياغة من الطالب حسب رؤيته وسوف يتم تسليم المقالات البحثية من يوم 31 مايو الي 15 يونيو ثم تظهر نتيجة الأبحاث خلال 20 يوما وفي حالة عدم الاجتياز سوف يعلن عن موضوعات جديدة من 1 اغسطس الى 5 أغسطس وسيتم تسليم الأبحاث الجديدة 15 من الشهر ذاته.









وأكد الدكتور أحمد جلال أنه خلال الفترة من 2 مايو الي 7 من الشهر نفسه سوف يتم الاعلان عن الموضوعات البحثية المطلوبة من طلاب فرق النقل.









وأوضح جلال أن المقالة البحثية لاتقل عن 5 صفحات ولا تزيد على 8 صفحات وتكون محتويات المقالة صفحة الغلاف وفي هذه الصفحة عنوان المقالة البحثية واسم المقرر واسم الطالب رباعي والرقم القومي الخاص بالطالب او الرقمي الكودي ،ثم يكتب الطالب مقدمة وتتكون من 400 الي 500 كلمة وتكون المقدمة عبارة عن سبب اختيارك للموضوع وأهدافه وكيفية علاجها او حل المشكلة.



