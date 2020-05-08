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رياضة

بصورة للزمالك.. إيفونا يغازل جماهير الاهلي

الجمعة 08/مايو/2020 - 05:22 م
صدى البلد
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نور عادل
غازل الجابوني ماليك ايفونا لاعب فريق الكرة الاول بالنادي الاهلي، جماهير الفريق الاحمر.

ونشر ماليك ايفونا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي انستجرام صورة له في احد اشهر مبارياته مع الاهلي أمام نادي الزمالك.

وكانت تلك المباراة هي من اوائل مباريات ايفونا مع النادي الاهلي وكانت مباراة السوبر المصري والتي توج بها الفريق الاحمر على حساب الزمالك بنتيجة ٣-٢.

وانتقل ايفونا الي صفوف الاهلي بعد صراع مع نادي الزمالك على ضم اللاعب الحابوني عام ٢٠١٥.

وأكد ماليك إيفونا في وقت سابق أنه يتمنى العودة خلال الموسم المقبل للدوري المصري، مشيرا إلى أن فترة مشاركته مع الأهلي كانت من أفضل فترات حياته.


وأضاف إيفونا في حوار عبر قناة " اون تايم سبورت" أن جماهير الأهلي عاشقة لكرة القدم وتزيد من متعة الكرة في مصر، مشددا على أن رحيله عن الدوري المصري كان إجباريا، حيث كان من الصعب رفض العرض الصيني الذي لا يتكرر مرتين.

بصورة للزمالك.. إيفونا يغازل جماهير الاهلي
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