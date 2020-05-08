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استشاري يوضح تأثير الإعلانات على الأطفال.. فيديو

الجمعة 08/مايو/2020 - 11:31 م
استشاري يوضح تأثير
استشاري يوضح تأثير الإعلانات على الأطفال
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حياة عبد العزيز - نهى هجرس - عدسة: نور المصري
أكد الدكتور وليد هندي استشاري الصحة النفسية لـ"صدى البلد"، أن الإعلانات تؤثر تأثير كبيرا على الأطفال، وتعمل على هدم الشخصية بنسبة كبيرة، كما يتعرض الأطفال لحروب نفسية وهدم القيم عند مشاهدة الإعلانات التليفزيونية أو الألعاب الإلكترونية.

وأوضح هندي أن هناك بعض الإحصائيات في الولايات المتحدة الأمريكية تشير إلى أن تعرض الاطفال إلى 40 ألف إعلان سنويا، وتزداد النسبة في البلاد العربية، وعندما ينتقل الطفل إلى مرحلة المراهقة يتعرض لنصف مليون إعلان.

وأشار إلى أن الاعلانات تؤثر في بناء الشخصية، والإفراط في القيم الاستهلاكية، وتصادم بين الأسرة والأبناء وعدم رضا على الإمكانات المتاحة، وانخفاض الشعور نحو ذاته.

وأضاف أن الشباب أصبح لديهم معايير خاصة به في الزوج لتعرضه الدائم إلى الإعلانات التي تعرض الفتاة بشكل جمالي معين، حتى تكون في ذهن الشباب صورة نموذجية لفتيات الإعلانات، أو العكس بالنسبة للفتيات.
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