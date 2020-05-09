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حوادث

حبس شخص 4 أيام لاتهامه بالاتجار في الفودو ومحاولة تصنيعه

السبت 09/مايو/2020 - 09:08 ص
حبس
حبس
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اسلام مقلد - محمد العيسوى
قررت نيابة مدينة نصر أول، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالاتجار بمخدر الفودو وكذا محاولته تصنيع ذات المخدر وترويجه على نطاق واسع متخذًا من منطقة سكنه بعزبة الهجانة بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى .

وقررت النيابة ارسال عينة من المضبوطات للمعمل الكيميائي لتحليلها، واعداد تقرير مفصل عنها.

وكان قد تمكن رجال الأمن بالقاهرة من ضبط (أحد الأشخاص له معلومات مسجلة) لتخصصه فى الاتجار بمخدر الفودو وكذا محاولته تصنيع ذات المخدر وترويجه على نطاق واسع متخذًا من منطقة سكنه بعزبة الهجانة بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وكانت معلومات قد وردت لقسم مدينة نصر أول بقيام شخص بترويج المخدرات على الأهالى، على الفور انتقل رجال الأمن وتم ضبطه حال تواجده بالقرب من مسكنه.

وبتفتيشه عثر بحوزته على (كمية لمخدر الفودو "وزنت 500 جرام" – كمية من المادة الفعالة للحشيش الصناعى "وزنت 42 جراما" – 10 أمبول مخدر لعقار "أفيدرين" – 2 زجاجة لمخدر "كيتامين" – 2 زجاجة "أسيتون" يتم استخدامها فى تصنيع وإعداد المخدر" – مبلغ مالى - هاتف محمول - ميزان حساس) بقصد التصنيع والاتجار.
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