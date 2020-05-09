محمد شيحة: هذا ما نجح فيه مرتضى منصور في الإعلام الرياضي

كشف محمد شيحة، وكيل اللاعبين، عن الفارق بين الأهلي والزمالك الذي اختفى منذ قدوم المستشار مرتضى منصور ، رئيس مجلس ادارة الزمالك، في القلعة البيضاء.





وأكد محمد شيحة في تصريحات تلفزيونية له الجمعة، ان رئيس مجلس ادارة نادي الزمالك احدث توازن في الاعلان الرياضي.





وأضاف شيحة خلال تصريحات لبرنامج زملكاوي الذي يقدمه طارق يحيي على شاشة قناة الزمالك:" قبل قدوم مرتضى كان الاعلام الاهلاوي يمثل ٧٥٪ من القنوات والصحف".





واردف:" ولكن مرتضى استطاع عمل توازن كبير بإنشاء قناة الزمالك وتطوير مجلة النادي و المركز الاعلامي".