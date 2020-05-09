صندوق مصر السيادي: نسعى لدعم الصناعات الطبية لمواجهة كورونا.. فيديو

قال إيمن محمد سليمان المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي, إن الصورة التي رسمت عن مصر في الخارج وقت إدارة أزمة فيروس كورونا ليس فقط علي قدرتنا إدارة الازمة اقتصاديا ولكن قدرتنا علي إدارة الأزمة محليا وأظهرت مقاومات الاقتصاد المصري جيدا.

وأضاف إيمن محمد خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة" المذاع علي القناة "الأولي" المصرية, أن جميع دول العالم أدركت أن مصر لديها قدرة اقتصادية كبيرة وان مصر تصلح ان تكون سوق محوري وان مصر بلد لها ثقل بتنوعها الاقتصادي.

وتابع المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي, أنه نسعي لدعم الصناعات الطبية لمواجهة انتشار فيروس كورونا بين المواطنين.

وأوضح إيمن محمد, أن أسلوب حياتنا سيتغير تماما بعد الانتهاء من فيروس كورونا سيكون هناك احتياجات جديدة للسوق المصري بشكل خاص والاسواق العالمية بشكل عام

وأشار إلي أن, النشاط الصناعي من أهم الانشطة التي تهتم بها الدولة المصرية في الوقت الحالي ويتم الصندوق بتنميتها, موضحا ان هناك اهتمام كبير بالخدمات الصحية من قبل صندةق مصر السيادي.