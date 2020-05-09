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تكنولوجيا

بعد رفض فرنسا وبريطانيا.. ألمانيا تعتمد تطبيق آبل وجوجل للكشف عن كورونا

السبت 09/مايو/2020 - 03:55 ص
ألمانيا تعتمد تطبيق
ألمانيا تعتمد تطبيق آبل وجوجل للكشف عن كورونا
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ندى على
تتجه العديد من الدول في الوقت الحالى، إلى تنفيذ خطط  لتطبيقات تتبع فيروس كورونا والمصابين به، حيث تعتمد هذه التطبيقات على تكنولوجيات حديثة ومستشعرات تستطيع التقاط المصابين لفيروس كورونا. 

ومن هذه التطبيقات تطبيق آبل وجوجل الذى يعتمد على تقنية بلوتوث، والذى يسمى ب  COVID-19 حيث ستطلقه شركتى آبل وجوجل في منتصف مايو الجارى، حيث سيعمل على 99 % من هواتف أندرويد وآيفون.
 

وبحسب مجلة Foreign policy فإن الحكومة الألمانية ستتبنى تطبيق  COVID-19 من شركتى آبل وجوجل على المواطنين حيث سيتعين على ما يقرب من نسبة  60 إلى 70% من السكان أن يستخدموا التطبيق  من أجل العمل. 

وتخلت المانيا عن تطبيق محلى للكشف عن المصابين  بفيروس كورونا، وقررت اعتماد تطبيق COVID-19 التابع لآبل وجوجل، رغم تحذيات عديدة من انتهاك الخصوصية والدخول على بيلنات المواطنين الصحية واستخدام بيلنتهم الشخصية فيما بعد.  

 وكشف استطلاع للرأي أجرته إذاعة ZDF الألمانية أن 47 % من الألمان الذين شملهم الاستطلاع مستعدون لتثبيت تطبيقات التتبع للكشف عن مصابى كورونا وذلك لمواجهة تفشى الفيروس في البلاد. 

وكانت قررت فرنسا اعتماد تطبيق محلى خاص بها للكشف عن مصابى فيروس كورونا من دون الاعتماد على تطبيق COVID-19. 

كما رفضت هيئة الخدمات الصحية الوطنية البريطانية NHS استخدام تطبيق COVID-19 لأن التطبيق سيعتمد على تتبع المستخدمين وبياناتهم وسيقوم بالدخول إلى قاعدة بيانات البريطانيين الصحية.  

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