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محافظات

توريد 32 ألفا و559 طن قمح وحصاد 150 ألف فدان في أسيوط

السبت 09/مايو/2020 - 11:44 ص
صدى البلد
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إيهاب عمر
أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، حصاد 150 ألف فدان مزروعة بالقمح حتى الآن من إجمالى مساحة الأرض المزروعة بالمحافظة التى تبلغ 240 ألفا و909 أفدنة وتوريد 32 ألفا و559 طن قمح بمراكز التجميع والصوامع على مستوى المحافظة منذ بدء موسم التوريد وحتى الآن. 

وأوضح أنه تم انتظام أعمال توريد القمح للصوامع ومراكز التجميع بمراكز وأحياء المحافظة دون عقبات واستلام الأقماح من المزارعين بعدد 27 مركزا تجميع وصومعة وهنجر وشونة فضلًا عن الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدى لفيروس كورونا المستجد وتطبيق كافة إجراءات الأمن والسلامة والصحة المهنية للحفاظ على صحة العاملين وأسرهم والمترددين عليهم وذلك ضمن سلسلة التدابير الوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد " كوفيد - ١٩" .

وأشار محافظ أسيوط – فى بيان صادر عن مكتب إعلام المحافظة اليوم – إلى أنه يتم بصفة يومية متابعة أعمال الحصاد وتوريد محصول القمح للصوامع ومراكز التجميع والتشديد على تكثيف الحملات التموينية برئاسة محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين لمراجعة ومتابعة الاقماح التى يتم توريدها ومراقبة اجراءات التخزين والتشوين وتحرير محاضر فورية للمخالفين فى حالة توريد الأقماح مخالفة لمواصفات الجودة والسلامة مصدرًا تعليماته لمسئولى الزراعة والتموين بتحفيز المزارعين وتسهيل كافة الإجراءات لاستلام الأقماح من المزارعين والمتابعة المستمرة من اللجنة الخماسية التى تم تشكيلها لاعمال التوريد والتى تستمر لمدة ثلاثة أشهر حتي ١٥ يوليو ٢٠٢٠ وتسهيل كافة الإجراءات التي تواجه المزارعين خلال عمليات التوريد والتيسير عليهم في سرعة صرف مستحقاتهم المالية من أثمان القمح المورد خلال 48 ساعة .

ومن جانبه أشاد وكيل وزارة الزراعة بأسيوط المهندس إبراهيم سرور بكميات الاقماح الموردة هذا العام بالمقارنة بالسنوات الماضية وجودة الاقماح الموردة لافتا الى استمرار عمليات توريد الاقماح فى ظل متابعة مستمرة لاعمال الحصاد وعمل بيان يومى بمساحات الاراضى التى تم حصادها وكميات الاقماح التى تم توريدها لمراكز التجميع والصوامع لافتًا الى ان مساحات القمح المنزرعة بالمحافظة . 


وأكد على التنسيق مع مديرية التموين لمتابعة لجنة استلام الأقماح من المزارعين وتذليل كافة العقبات أمام المزارعين موضحًا أن أبواب الصوامع والشون ستظل مفتوحة أمام منتجي القمح لتوريد محصولهم حتي ١٥ يوليو القادم على ان تكون مواعيد عمل لجان استلام الاقماح فى شهر رمضان من ٩ صباحا حتي الرابعة عصرًا ومن بعد الإفطار حتي ١١ مساءً طوال شهر رمضان مع تشكيل غرفة عمليات بمديرية الزراعة لمتابعة عملية التوريد  وتلقى اى شكاوى من المزارعين والتعامل الفورى معها .
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