بمكياج ساحر.. شمس الكويتية تشارك متابعيها صورة مميزة

صورة قديمة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وظهرت فيها بإطلالة مميزة ومختلفة، وحصدت بها إعجاب الكثيرين؛ وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.