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مرأة

بمكياج ساحر.. شمس الكويتية تشارك متابعيها صورة مميزة

السبت 09/مايو/2020 - 02:54 م
شمس الكويتية
شمس الكويتية
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آية التيجي
نشرت المطربة شمس الكويتية، صورة قديمة لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، وظهرت فيها بإطلالة مميزة ومختلفة، وحصدت بها إعجاب الكثيرين؛ وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.

وارتدت شمس الكويتية فستان أوف شولدر باللون الأسود واللون الأبيض، وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها بشكل كبير.

وقامت شمس الكويتية برفع شعرها إلى الأعلى بطريقة مميزة وناعمة للغاية، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالاتها الكلاسيكية.

وأكملت شمس الكويتية إطلالتها ببضع اللمسات البسيطة من المكياج، حيث أبرزت جمال عينيها بالآي شادو والماكسرا، مع وضع اللون النبيتي اللامع كأحمر شفاه.

واختارت شمس الكويتية بعض الإكسسوارات الناعمة، حيث إنها اختارت قرطين ناعمين باللون السيلفر، وهو ما أكمل إطلالتها.

وإليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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صباح الخيرات 🌕

A post shared by SHAMS☀️شمس (@shamsofficial_) on

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