3 شائعات متداولة عن فيروس كورونا.. تعرف عليها

يبحث الجميع دائما عن أحدث المعلومات المتاحة من قطاع الصحة ، وكيفية حماية أنفسهم وعائلاتهم من فيروس كورونا.





ومع انتشار المعلومات الخاطئة والخطيرة من المهم التأكد من حقائق المعلومات، ومدى مصداقيتها .





وتزيد الأخبار الكاذبة من قلق الناس في مثل هذا الوقت خاصة إذا كانوا من أصحاب الأمراض المزمنة أو المسنين.





ومن أبرز الشائعات المتداولة حاليا حسب ما نشرته صحيفة ميرور، أن شبكة ال 5G أحد مسببات فيروس كورونا.





وتتمثل الشائعة الثانية في أن شرب الماء كل ساعة يمنع الإصابة بفيروس كورونا





وأكدت شائعة أخرى أن المشروبات الساخنة يمكن أن تساعد في طرد فيروس كورونا إلى المعدة ، فتقتله أحماض المعدة، وكذب الأطباء هذه الشائعة المتداولة.





وقال السكرتير الرقمي أوليفر دودن "إن الحاجة إلى معلومات موثوقة حول الفيروس التاجي أمر حيوي، لافتا إلى أن وسائل الإعلام في المملكة المتحدة تؤدي دورًا رئيسيًا في إيصال ذلك إلى الناس.





وأضاف إن الادعاءات المضللة حول الفيروس على الإنترنت قد تسبب خسائر في الأرواح ونحن نعمل حول ذلك على مدار الساعة مع شركات التكنولوجيا للتعامل مع هذه المشكلات.



