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فن

مسلسل عمر ودياب الحلقة 16.. علي ربيع ومصطفى خاطر يقدمان فيديوهات تيك توك

السبت 09/مايو/2020 - 07:43 م
عمر ودياب
عمر ودياب
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محمد نحلة
بدأت الحلقة السادسة عشر من مسلسل "عمر ودياب" المعروض على قناة "on e"،  بإيجاد علي ربيع ومصطفى خاطر الكنز الذي بحثا عنه في الحلقة السابقة، واكتشفوا انه عبارة عن ١٠جنيهات قديمة، واعتقدوا انها ستباع بمبلغ كبير، وحينما ذهبوا لبيعها؛ وجدوا ان ثمنها لايتخطي الـ٤٠جنيها.

واثناء عودتهم الي المنزل في الميكروباص شاهد مصطفى خاطر والدته التي تجسدها نهال عنبر تقدم محتوى على تطبيق "تيك توك"، واكتشف على ربيع خاله يفعل نفس الامر، فحاولا ان يمنعوهما عن هذا الامر، ولكنهما فشلا.

واكتشف علي ربيع ومصطفى خاطر ان الحارة التي يسكنون فيها، يصنعون فيديوهات، واعتقدوا ان الامر يأتي باموال كثيرة؛ فقرروا ان يقدموا فيديوهات مثلهم على تيك توك.

وكان مصطفى خاطر، قال خلال أحد اللقاءات التليفزيونية، إنه هو الذى اقترح اسم المسلسل ليصبح "عمر ودياب"، ووافق فريق العمل.

وأكد أن مشاركة على ربيع فى بطولة مسلسل عمر  ودياب تمنحه القوة، معقبا: "بنشتغل مع بعض من زمان وفاهمين بعض جدا".


مسلسل "عمر ودياب" بطولة علي ربيع، ومصطفى خاطر، وكارولين عزمي، بجانب عدد كبير من النجوم الشباب، والمسلسل من إخراج معتز التوني.

يذكر أن علي ربيع، خاض السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "فكرة بمليون جنيه" والذي حقق نجاحا كبيرا جدًا وقت عرضه على شاشات التليفزيون.
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