AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بصورة وتعليق.. كارول سماحة توجه نصيحة لجمهورها على إنستجرام .. شاهد

السبت 09/مايو/2020 - 08:23 م
صدى البلد
Advertisements
شيماء عبد السلام
نشرت الفنانة كارول سماحة صورة لها من خلال حسابها على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت كارول على الصورة قائلة:" "بين الواقع والأشياء الجميلة، طريق يسمى الصبر ".

فيما علق الجماهير عليها "كلامك صح.. الصبر أهم حاجة..ربنا ينجينا".

إقرأ أيضًا :

وحقق فيديو كليب أغنية "مش هعيش" للفنانة كارول سماحة، مليونا و712 ألف مشاهدة بعد طرحه عبر القناة الرسمية الخاصة بها على "يوتيوب"، في منتصف مارس الماضي.


أغنية "مش هعيش" كلمات أمير طعيمة، وألحان إسلام زكي، وتوزيع الكسندر، وتسجيل صوتي ـكرم عادل.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. كارول سماحة تروج لأغنيتها الجديدة بفستان قصير

كارول سماحة تطلق أغنيتها الجديدة بعنوان "مش هعيش" 

بفستان جلد.. كارول سماحة تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور

رحلة صنع الذات ... شاهد.. أحدث ظهور لـ كارول سماحة

كارول سماحة تعلن عن عمل فنى جديد.. تفاصيل

شاهد.. كارول سماحة تستطلع آراء متابعيها في مقولة جديدة

ترشيحاتنا

بعد تصديق السيسى.. 80% زيادة رسمية فى المعاشات.. وهذا موعد صرف العلاوات الخمسة

اخبار الاهلي.. بيراميدز يضم نجمي الفريق بـ 93 مليون جنيه.. هشام حنفي: انتقلت الى الزمالك 3 أيام

مصر طلبت تسليمه.. نشأت الديهي: وزير الخارجية القطري تدخل للإفراج عن أخوانى في أوكرانيا

أحمد موسى: تكدس السيارات على كوبري أكتوبر بعد ساعة من الحظر عبث والمواطن غير منضبط

قطر تدافع عن جرائم تركيا في ليبيا

بعد إثارته لقضيتها.. الديهى يعلق على تجديد حبس حنين حسام

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمبسوت اسود.. هنادي مهنا تستعرض أناقتها على إنستجرام.. شاهد

طريقة عمل المرقوق بأسهل الوصفات

سيرين عبد النور تشعل السوشيال ميديا بإطلالة كلاسيكية