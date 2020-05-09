بصورة وتعليق.. كارول سماحة توجه نصيحة لجمهورها على إنستجرام .. شاهد

نشرت الفنانة كارول سماحة صورة لها من خلال حسابها على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





"بين الواقع والأشياء الجميلة، طريق يسمى الصبر ". وعلقت كارول على الصورة قائلة:"





فيما علق الجماهير عليها "كلامك صح.. الصبر أهم حاجة..ربنا ينجينا".





إقرأ أيضًا :





وحقق فيديو كليب أغنية "مش هعيش" للفنانة كارول سماحة، مليونا و712 ألف مشاهدة بعد طرحه عبر القناة الرسمية الخاصة بها على "يوتيوب"، في منتصف مارس الماضي.









أغنية "مش هعيش" كلمات أمير طعيمة، وألحان إسلام زكي، وتوزيع الكسندر، وتسجيل صوتي ـكرم عادل.



