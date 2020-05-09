وفاة أول ممرضة بـ كورونا في مستشفى الصدر بدمنهور

سادت حالة من الأسى والحزن فى قطاع الصحة بمحافظة البحيرة إثر وفاة عطيات محمد عربود، أول شهيدة من طاقم التمريض الذى أصيب بفيروس كورونا بمستشفى الصدر بدمنهور أثناء آدائها لدورها الوطنى بداخل المستشفى.

أعلنت مديرية الصحة بالبحيرة، اليوم السبت عن وفاة أول حالة من الطاقم الطبي بمستشفى الصدر بدمنهور، بمستشفى الحجر الصحي بكفر الزيات.

ونعى الدكتور يسرى بيومي، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، وجميع العاملين بالقطاع الصحي، بكل حزن وأسى، شهيدة الطاقم الطبي بمستشفى الصدر، الفقيدة عطيات محمد عربود، الممرضة بمستشفى الصدر بدمنهور، والتي وافتها المنية إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد أثناء تأدية واجبها الوطنى لحماية المواطنين من فيروس كورونا.

وكانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت اليوم السبت، عن خروج 57 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2002 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2476 حالة، من ضمنهم الـ 2002 متعافٍ.

وأضاف أنه تم تسجيل 488 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.

وقال "مجاهد"، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة .الصحة العالمية

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، السبت، هو 8964 حالة من ضمنهم 2002 ..حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و514 حالة وفاة.

