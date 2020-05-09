AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

وفاة أول ممرضة بـ كورونا في مستشفى الصدر بدمنهور

السبت 09/مايو/2020 - 09:05 م
مستشفى عزل -ارشيفية
مستشفى عزل -ارشيفية
Advertisements
جمالات الدمنهورى

سادت حالة من الأسى والحزن فى قطاع الصحة بمحافظة البحيرة إثر وفاة عطيات محمد عربود، أول شهيدة من طاقم التمريض الذى أصيب بفيروس كورونا بمستشفى الصدر بدمنهور أثناء آدائها لدورها الوطنى بداخل المستشفى.

أعلنت مديرية الصحة بالبحيرة، اليوم السبت عن وفاة أول حالة من الطاقم الطبي بمستشفى الصدر بدمنهور، بمستشفى الحجر الصحي بكفر الزيات.

ونعى الدكتور يسرى بيومي، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، وجميع العاملين بالقطاع الصحي، بكل حزن وأسى، شهيدة الطاقم الطبي بمستشفى الصدر، الفقيدة عطيات محمد عربود، الممرضة بمستشفى الصدر بدمنهور، والتي وافتها المنية إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد أثناء تأدية واجبها الوطنى لحماية المواطنين من فيروس كورونا.

وكانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت اليوم السبت، عن خروج 57 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2002 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2476 حالة، من ضمنهم الـ 2002 متعافٍ.

وأضاف أنه تم تسجيل 488 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة جديدة.

وقال "مجاهد"، إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة .الصحة العالمية

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، السبت، هو 8964 حالة من ضمنهم 2002 ..حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و514 حالة وفاة.

وفاة أول ممرضة بـ كورونا في مستشفى الصدر بدمنهور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إصابة 7 من الأطقم الطبية بمستشفى بنها الجامعي بفيروس كورونا

إصابة 4 من طاقم التمريض بفيروس كورونا بحميات العباسية

الصحة: تسجيل 298 حالة إيجابية جديدة لـ فيروس كورونا.. و9 حالات وفاة

محافظ مطروح ينفي زيادة عدد المصابين بـ كورونا.. فيديو

والدى كان يشعر أنه دور برد..نجلة الطبيب اللواح شهيد كورونا تروى كواليس الإصابة بالفيروس بعد خروجها من العزل..فيديو

إصابة 9 أشخاص مخالطين بفيروس كورونا فى 4 مراكز بالبحيرة

ترشيحاتنا

حلقة طارق حامد.. سر حذف فقرة الثعبان من رامز مجنون رسمى

خطاب سري من وزير العدل لرئيس مجلس الدولة.. مستندات

شاهد.. زوجة على معلول في أحدث ظهور على إنستجرام

بعد تصديق السيسى.. 80% زيادة رسمية فى المعاشات.. وهذا موعد صرف العلاوات الخمسة

الداخلية: ضبط 23 ألف شخص خالفوا قرار الحظر

قلبى كرمش من الحزن .. صبرى فواز: والدتي وأشقائى الخمسة وخالى وابنه ماتوا خلال 5 سنوات

AdvertisementS

بالأسماء.. استشهاد 5 من أطقم التمريض بالجيش الأبيض بسبب كورونا

طريقة تحضير مشروب السوبيا فى المنزل

بعد اتهامها بالإساءة إليه...الأعلى للإعلام يبحث شكوى طارق الشناوي ضد غادة عبدالرازق

الصحة: ارتفاع إصابات كورونا مسؤولية المواطن وترهق القطاع الطبي.. فيديو

الرئيس السيسي يصدق على قانون زيادة معاش الأجر المتغير عن العلاوات الخاصة

رئيس جامعة القاهرة يستقبل فوجا من العالقين بالمدينة الجامعية وسط إجراءات وقائية مشددة

بعد تصديق السيسى.. 80% زيادة رسمية فى المعاشات.. وهذا موعد صرف العلاوات الخمسة

موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد اعتبارا من الإثنين.. والقاهرة 40 درجة

الصحة: تسجيل 488 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و11 وفاة

سيدة تدعو للرئيس السيسى خلال جولته: ربنا يحبب فيك الخلق.. فيديو

سلاح وحيد لمواجهة كورونا.. شروط فتح المقاهي ودور السينما وصالات الأفراح بعد عيد الفطر

النيابة تستمع إلى أقوال الجيران في واقعة العثور على جثة شاب مشنوقًا بالقاهرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اِحلوت أكتر.. ياسمين صبري تتألق برفقة أبو هشيمة من أحدث جلسة تصوير.. شاهد

بعد تدشين هاشتاج لها على تويتر .. أجمل إطلالات ريهام عبد الغفور.. شاهد

طريقة عمل اللازانيا .. 7 وصفات مختلفة