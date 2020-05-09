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صبرى فواز: الاخوان كاذبون..ومسحتهم في مجلس النواب..فيديو

السبت 09/مايو/2020 - 09:27 م
الفنان صبرى فواز
الفنان صبرى فواز
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أسامة علي

قال الفنان الكبير صبرى فواز، إن جماعة الاخوان الارهابية مجموعة من الاشخاص الكاذبة، معقبا:" انا ضد الاخوان ومسحتهم في لجنة الدستور بـ مجلس النواب".


أشاد فواز فى حواره مع المخرجة إيناس الدغيدي في برنامج " شيخ الحارة والجريئة "المذاع على قناة " القاهرة والناس"، بما يقدمه الجيش والشرطة للقضاء على جماعة الإخوان الارهابية، مطالبا بمحو فكرهم الذى ورثوه للبعض.


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وتابع الفنان صبرى فواز " فى وقت حكم الاخوان وزيارة نقيب المهن التمثيلية لمرشدهم أصدرت بيانا أن الزيارة تخص شخص النقيب ".


برنامج "شيخ الحارة والجريئة" يعرض يوميا خلال شهر رمضان عبر قناة "القاهرة والناس" الساعة 6.45 مساء.

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