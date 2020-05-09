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فن

ياسمين عبد العزيز تنشر صورة جديدة من مسلسل ونحب ليه تانى

السبت 09/مايو/2020 - 10:17 م
ياسمين عبدالعزيز
ياسمين عبدالعزيز
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محمد بدران
نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز صورة لها من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام".


وظهرت ياسمين عبد العزيز باطلالة جذابة وذلك من احداث مسلسلها ونحب ليه تانى الذى يُعرض فى السباق الرمضانى. 


وشهدت الحلقة الخامسة عشر من مسلسل "ونحب تاني ليه" للفنانة ياسمين عبد العزيز، العديد من الأحداث المشوقة وذلك بعد عرضها على شاشة cbc، ضمن الموسم الرمضاني 2020.


وقام الفنان كريم فهمي، بكتابة اسم "غالية" على اليخت الخاص به تعبيرًا عن حبه لـ ياسمين عبد العزيز، وذلك في أجواء رومانسية، بينما كشفت الأحداث أن زوجة عمر "إسلام فهمي"، تخونه مع إيهاب فهمي.


وتخوض الفنانة ياسمين عبد العزيز سباق رمضان 2020 بـ مسلسل "ونحب تاني ليه"، من تأليف عمرو محمود ياسين، ومن إنتاج شركة "سينرجي"، وإخراج مصطفى فكري، ويشاركها البطولة كريم فهمي.


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❤️❤️❤️

A post shared by Yasmin Abdelaziz (@yasminabdelaziz_) on

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