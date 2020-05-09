تقارير: النصر السعودي يوافق على رحيل النيجيرى أحمد موسى





وذكرت الصحف التركية أن موسى قدم طلبًا لإدارة نادي النصر بالسماح له بالرحيل عن صفوف الفريق على سبيل الإعارة الموسم القادم، في ظل العروض المقدمة له من أندية تركيا.





وأشارت صحيفة فاناتيك التركية أن النصر سيشتري عقد لاعبه البرازيلي مايكون نهائيًا من نادي جالاتا سراي مقابل 3 مليون يورو، بعد تقديمه اداء رائعا مع العالمي.





يذكر أن الدوري السعودي تم إيقافه لأجل غير مسمى، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد"كوفيد 19"