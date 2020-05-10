مرض نادر.. فراء ينمو في عين كلب أليف

حالة فريدة ترجع إلى جرو صغير يعاني من مرض غريب وهو نمو الفراء من عينيه، الأمر الذي لم يستطع الأطباء البيطريين تفسير سببه حتى الآن.





ووفقا لصحيفة ميرور البريطانية، أنقذ أحد محبي الحيوانات هذا الجرو ذو الشعر البني الفاتح، والذي كان يعاني من حالة مرضية منذ ولادته جعلت الأأطباء يقررون قتله لإيقاف معاناته.





وعثرت سيدة تدعى تريسي سميث وهي عاملة مسئولة عن توصيل قطع غيار السيارات إلى المزارع، على هذا الجرو الذي أطلقت عليه اسم فرانكي لا يستخدمه صاحب المزرعة في أي مهمة، حيث أخبرها أن الجرو كفيف ولا يمكن استخدامه بالمزرعة أو بيعه كحيوان أليف.





ولاحظت نمو خصلات شعر من عينيه واعتقدت أن هذا الشعر يجعله أعمى، ولكنها طلبت من صاحب المزرعة أن تأخذ الجرو معها وتحتفظ به.





وتوجهت السيدة التي تبلغ من العمر 43 عاما إلى الطبيب البيطري مع الجرو فرانكي لمحاولة تفسير مرضه لكن الخبراء كانوا في حيرة حول تشخيص حالته المستمرة منذ 7 سنوات حتى الآن.





واكتشف الأطباء حاليا أن الجرو فرانكي ليس أعمى تماما وليس لديه مشاكل صحية، وشخص الأطباء حالته المرضية بوجود كيسين خلف عينه يتسببان في نمو الشعر، ولكنه لا يسبب الألم ولا يحتاج إلى إزالته.