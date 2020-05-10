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ديني

شيخ يتلو آيات من سورة هود عن فرعون وقومه يوم القيامة.. فيديو

الأحد 10/مايو/2020 - 04:59 م
شيخ يتلو آيات من
شيخ يتلو آيات من سورة "هود" عن فرعون وقومه يوم القيامة
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محمد شحتة
تلا الشيخ مصعب عرفات، مجموعة من آيات القرآن الكريم من سورة هود، ضمن برنامج "نسائم" الذي يقدمه موقع "صدى البلد"، يوميا في شهر رمضان المبارك.


وشملت الآيات القرآنية قوله تعالى من سورة هود: "يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارَ ۖ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ (98) وَأُتْبِعُوا فِي هَٰذِهِ لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ بِئْسَ الرِّفْدُ الْمَرْفُودُ (99) ذَٰلِكَ مِنْ أَنبَاءِ الْقُرَىٰ نَقُصُّهُ عَلَيْكَ ۖ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ (100) وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِن ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ۖ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مِن شَيْءٍ لَّمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ ۖ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَتْبِيبٍ (101) وَكَذَٰلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَىٰ وَهِيَ ظَالِمَةٌ ۚ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ (102) إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِّمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ ۚ ذَٰلِكَ يَوْمٌ مَّجْمُوعٌ لَّهُ النَّاسُ وَذَٰلِكَ يَوْمٌ مَّشْهُودٌ (103) وَمَا نُؤَخِّرُهُ إِلَّا لِأَجَلٍ مَّعْدُودٍ (104) يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ ۚ فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ (105) فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُوا فَفِي النَّارِ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ (106) خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ (107) ۞ وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ ۖ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ".

فضل قراءة سورة "هود"
قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله قد شبتَ قال: "شيبتـني "هود" و"الواقعة" و"المرسلات" و"عم يتساءلون"، و"إذا الشمس كورت" رواه الترمذي وصححه الألباني في صحيح الجامع / 3723 ].

وقال عليه الصلاة والسلام: "شيبتني هود وأخواتها قبل المشيب" "صحيح الجامع الصغير/ 3721".

وقال عليه الصلاة والسلام: "شيبتني هود وأخواتها قبل المشيب" "صحيح الجامع الصغير/ 3721".
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