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محافظات

بالسيلفي والزغاريد.. "عزل قها" يودع الحاجة نجفة بعد تعافيها من فيروس كورونا.. صور

الأحد 10/مايو/2020 - 03:26 م
مستشفى قها للحجر
مستشفى قها للحجر الصحي
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إبراهيم الهوارى
ودع طاقم مستشفى قها المركزي لعزل مرضى فيروس كورونا المستجد الحاجة نجفة 58 عاما بعد تعافيها من الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) بالزغاريد والتقاط الصور السيلفي.

وقالت الدكتورة سعاد حتاتة نائب مدير المستشفى رئيس الفريق الطبي الرابع إن المستشفى شهد في الساعات الأخيرة تعافي وخروج 11 حالة من المرضى المصابين بالفيروس من بينهم طبيبان وحالتي تركية كامل 84 عاما ونجفة 58 عاما واللتان كانتا تعانيان من أمراض مزمنة، حيث جرى حجزهما بالمستشفى وحالتهما كانتا غير مستقرة حيث جرى تحويلهما إلى العناية المركزة بالمستشفى مع المتابعة الدقيقة.

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وأضافت أن الدفعة الأخيرة من المتعافين ضمت أيضا الأطباء محمد فريد وأحمد السيد مشيرة إلى أنه مع  شفاء وخروج كل بطل يزداد عزمنا على استمرار المسيرة والصمود حتى تجاوز تلك الجائحة.

وأوضحت حتاتة أن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 152  شخصا بعد خروج الحالات الجديدة مشيرة إلى أن الفريق الطبي أسرة واحدة ويعاملون المرضى من هذا المنطق لافتة إلى أن عدد المتعافين من فيروس كورونا بالمستشفى ارتفع بسبب الحالة النفسية الجيدة التي تسهم في رفع  معدلات الشفاء.

وأضافت أن المستشفى لا يعاني من أي عجز في الإمكانيات اللازمة لعلاج المرضى مشيرة إلى أنه لا يوجد أي نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية في المستشفى.

وتابعت أن الأدوية تأتي بانتظام إلى المستشفى، والأغذية تصل للمرضى في المواعيد المحددة، مؤكدة أن وزارة الصحة وفرت لهم 42 جهاز تنفس صناعي لخدمة المرضى داخل المستشفى.
بالسيلفي والزغاريد.. "عزل قها" يودع الحاجة نجفة بعد تعافيها من فيروس كورونا.. صور
بالسيلفي والزغاريد.. "عزل قها" يودع الحاجة نجفة بعد تعافيها من فيروس كورونا.. صور
بالسيلفي والزغاريد.. "عزل قها" يودع الحاجة نجفة بعد تعافيها من فيروس كورونا.. صور
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