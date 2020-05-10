أجرأ 10 تصريحات لـ صبري فواز مع شيخ الحارة: كره محمد صبحي وحب خالد يوسف وموقفه من هيفاء والسبكي .. فيديو

صبري فواز، ضيفا على المخرجة إيناس الدغيدي مقدمة برنامج شيخ الحارة والجرئية، على قناة القاهرة والناس، وأدلى صبري فواز بمجموعة من التصريحات الجريئة التي تصدر من خلالها محرك البحث جوجل ومنصات السوشيال ميديا. حل الفنان، ضيفا على المخرجة إيناس الدغيدي مقدمة برنامج شيخ الحارة والجرئية، على قناة القاهرة والناس، وأدلىبمجموعة من التصريحات الجريئة التي تصدر من خلالها محرك البحث جوجل ومنصات السوشيال ميديا.





إيناس الدغيدي. وفيما يلي يستعرض موقع صدى البلد أبرز تصريحات الفنان صبري فواز مع المخرجة





لا أحب الفنان محمد صبحي









الفنان صبري فواز، إنه لا يحب الفنان محمد صبحي، مؤكدا أنه لا يرحب بالتعامل معه في أي عمل فتي، بسبب تصرفات الفنان محمد صبحي مع زملائه في الوسط الفني والتي تسبب خلق شعور عدم المحبة ـ حسبما قال صبري فواز. قال، إنه لا يحب الفنان، مؤكدا أنه لا يرحب بالتعامل معه في أي عمل فتي، بسبب تصرفات الفنان محمد صبحي مع زملائه في الوسط الفني والتي تسبب خلق شعور عدم المحبة ـ حسبما قال صبري فواز.





أنا عيني زايغة









قال صبري فواز: "الراجل أبو عين زايغة فى فيلم كلمنى شكرا فيه منه كتير أنا عيني زايغة".





اتخانقت مع منتج المصراوية









كشف الفنان صبرى فواز، تفاصيل خلافه مع أحد المنتجين، رافضا الإفصاح عن اسمه، قائلا: خلال إنتاج مسلسل المصراوية حدث خلاف مع المنتج وحب يشوف نفسه وقال لى: انت مين؟ محدش يعرفك؟، فرديت عليه :"اللى ميعرفش الذهب الفالصو من الذهب الحر ما يشتغلش جواهرجي".





الاخوان مجموعة من الاشخاص الكاذبة





قال صبرى فواز، إنه ضد الاخوان ونشب خلافه بينه وبينهم في لجنة الدستور بـ مجلس النواب، مضيفا: جماعة الاخوان مجموعة من الاشخاص الكاذبة.





وأضاف أنه أصدر بيانا وقت حكم الاخوان خلال زيارة نقيب المهن التمثيلية لمرشد الجماعة عبر خلاله أن الزيارة تخص شخص النقيب، مشيدا بما يقدمه الجيش والشرطة للقضاء فكر جماعة الإخوان.





هيفاء وهبي تعلمت التمثيل





الفنان الكبير صبرى فواز، عن رأيه فى مستوى المطربة والفنانة هيفاء وهبى، كشف، عن رأيه فى مستوى المطربة والفنانة وقال :" هيفاء تعلمت التمثيل وتطورت جدا جدا، مضيفا: "عاصرتها فى أول تجربة فنية لها فى دكان شحاته وآخر عمل تقدمه اسود فاتح فيه تطور كبير حصل".





قلبي كرمش من كتر الحزن













كشف صبرى فواز، تفاصيل أصعب 5 سنوات في حياته وهي خلال الفترة من 2012 حتى 2017، قائلا: قلبي كرمش من كتر الحزن بسبب وفاة أشقاءه الـ 5 ووالدته وخاله وابن خاله اللى كان عايش معاه فى البيت".





السبكي يستحق المجاملة

الفنان صبرى فواز، إن المنتج أحمد السبكى يستحق المجاملة لما يقدمه من أعمال فنية كثيرة ومهمة، مؤكدا أنه لم يحدث اطلاقا مشاكل بينه وبين المنتج أحمد السبكى على الأجر. قال، إنيستحق المجاملة لما يقدمه من أعمال فنية كثيرة ومهمة، مؤكدا أنه لم يحدث اطلاقا مشاكل بينه وبين المنتج أحمد السبكى على الأجر.





وأضاف أن المنتج أحمد السبكى كغيره من المنتجين يقدمون أعمالا من كافة المستويات، مضيفا: يذكر للسبكى أنه كان بيطلع فلوس من جيبه يصرفها على المهنة مش بيكون سمسار لموزع برا.





أتواصل مع خالد يوسف وعلاقتي به جيدة









الفنان صبرى فواز عن علاقته بالمخرج خالد يوسف، قائلا: علاقتى بـ خالد يوسف فنية وجيدة جدا وأتمنى رجوعه والعمل معه مرة أخرى، لافتا إلى أنه إجرى اتصالا به للاطمئنان عليه. كشفعن علاقته بالمخرج، قائلا: علاقتى بـ خالد يوسف فنية وجيدة جدا وأتمنى رجوعه والعمل معه مرة أخرى، لافتا إلى أنه إجرى اتصالا به للاطمئنان عليه.





وأضاف: الحياة الخاصة لخالد سويف تخص شخصه ولا تخصنى، معقبا: "كل إنسان حر فى حياته الخاصة ما عنديش مشكلة يعمل اللى عايزه".





هبقى نجم شباك لو أخدت فرصة









قال الفنان صبرى فواز: "لو جاتلى نص المساحة التى حصل عليها نجوم آخرون سأكون نجم شباك وممثل صف أول".





وأشار إلى أنه يتشارك مع فنانين فى بعض الأعمال، ويكون صاحب الدور الأهم ولكن الفنانين الآخرين يتقاضون أجرا أعلى منه، مضيفا: "دا بيحصل كتير جدا ومفيش مشكلة، لأني بختار ديما الدور اللى يترك أثرا لدى المشاهدين".





آخر أعمال صبري فواز





وظهر صبري فواز ضيف شرف في مسلسل سكر زيادة لنبيلة عبيد ونادية الجندي والذي يعرض ضمن سباق المارثون الرمضاني، بينما تقرر تأجيل عرض مسلسل صبري فواز "إسود فاتح" الذي كان من المقرر أن يخوض به السباق الرمضاني 2020.