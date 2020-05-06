إيناس الدغيدي مذيعة جريئة ومثيرة للجدل.. هشام سليم وحمو بيكا أبرز ضحاياها

قبيل بدء شهر رمضان الجاري أعلنت قناة القاهرة والناس عن عودة نسخة جديدة من برنامج شيخ الحارة مع المخرجة إيناس الدغيدي، تحت عنوان "شيخ الحارة والجريئة".
تخوفات كبيرة كانت قد اعترت البعض لظهور إيناس كمذيعة، ولا سيما بعد النجاح الذي كان حققه البرنامج عبر السنوات الماضية، ولكن إيناس قبل منتصف حلقات البرنامج تقدم مجموعة من الحوارات الثرية.
تحدثت الفنانة فريدة سيف النصر في حوارها مع إيناس الدغيدي في برنامج " شيخ الحارة والجريئة" المذاع على قناة " القاهرة والناس":" قائلة:" القصة دي حقيقية، وفي فترة احترمت فنان كبير وطلبني في شغل وكنت سعيدة بهذا العمل وحدث الموقف السخيف".
تخوفات كبيرة كانت قد اعترت البعض لظهور إيناس كمذيعة، ولا سيما بعد النجاح الذي كان حققه البرنامج عبر السنوات الماضية، ولكن إيناس قبل منتصف حلقات البرنامج تقدم مجموعة من الحوارات الثرية.
أخرجت إيناس الدغيدي عددا من الأفلام التي أثارت جدلا كبيرا منها استاكوزا، دانتيلا، الوردة الحمراء، كلام الليل، مذكرات مراهقة، الباحثات عن الحرية، وغيرها.
وخلال الأيام الماضية استضافت عددا من المشاهير، ألّبت تصريحاتهم الرأي العام، سواء على مواقع التواصل الإجتماعي أو خلف الشاشات.
هشام سليم
وخلال الأيام الماضية استضافت عددا من المشاهير، ألّبت تصريحاتهم الرأي العام، سواء على مواقع التواصل الإجتماعي أو خلف الشاشات.
هشام سليم
حل الفنان هشام سليم، ضيفًا على المخرجة إيناس الدغيدي فى برنامجها "شيخ الحارة"، وتحدث بجرأة شديدة عن تفاصيل تحول ابنته إلى ذكر بعدما قررت ذلك بناء على المواصفات الجسدية لها، وبصدد تغيير النوع فى بطاقتها إلى ذكر ولكن الأحوال المدنية لم تحل الأمر حتى الآن.
أحمد السبكي
وأضاف هشام سليم: فى مصر نحن نعترف بالرجل أو الأنثى وليس لدينا خبرة بالمرحلة الوسطى للتحول، لذلك لا أستطيع مخاطبة المجتمع بتقبل الأمر لأن الأمر ليس بالهين.
وأجاب هشام سليم، عن سؤال "إيناس الدغيدي" بشأن علاقته بأولاده وإذا ما كانوا يكرهونه، قائلًا "حاليا بيحبونى، ولكن زمان ممكن مكنوش بيحبونى؛ عشان مكنوش يعرفونى".
وقال هشام سليم، إن سبب كره أولاده له رغبته في تعليمهم بعض الأمور، ولكن هم لم يكونوا متقبلين، لافتا إلي أنه مع الوقت أدركوا ضرورة تلك الأمور، معقبا "لما كبروا وفهموا بقوا يحبونى".
وأضاف هشام سليم، أن أولاده كانوا لا يشاهدون أعماله الفنية، متابعا "دلوقتي بدأوا يتفرجوا علي آخر أعمالي"، مؤكدا أنه لم يكن "أبا فاشلا".
ورد هشام سليم علي سؤال إيناس الدغيدي، بشأن حقيقة انتقام "مرتضي منصور" من والده وليس منه، قائلا: إنه "يشك في ذلك، متابعا: انا عرفت مرتضي وهو شخص طيب، ولكن مشكلته أنه شخص منفعل جدا".
قال المنتج أحمد السبكي، إنه بعد سقوط فيلم "قرمط بيتقرمط" للفنان أحمد آدم، يقوم حاليًا بإنتاج فيلم جديد له، مشيرًا إلي أن الفنان أحمد آدم ممثل جيد جدا.
قال أحمد السبكي المنتج السينمائي, إنه لا يكسب من الافلام التي يكون بها "هز الوسط" كما يدعي البعض.
أكد المنتج احمد السبكي، أن الفنان محمد رمضان ابنه في الوسط الفني وهو أول من رفع أجره في افلام السينما وفي حاله طلبه زيادة أجره في أعمالهما المشتركة فسيقوم بدفعها وقدرات الاعمال تستوعب الزيادة، قائلا: "محمد رمضان ابنى وانا اللي رفعت أجره وبعطيله الاجر العالي، ولو طلب مني اجر زيادة هدفع".
تامر هجرس
قال الفنان تامر هجرس، إن أجور الفنانين مبالغ فيها، مضيفا:" حرام ياخد الفنانين أجور مبالغ فيها".
وأضاف تامر هجرس في حواره مع إيناس الدغيدي في برنامج " شيخ الحارة والجريئة" المذاع على قناة " القاهرة والناس"، :" أنا أجري بالملايين ولكنها ملايين قليلة".
تابع تامر هجرس:" يمكن انا مش واخد حقي في التمثيل ولكن واخد حقي في حاجات تانية "، مضيفا:" بدايتي كانت كومبارس في فيلم آيس كريم في جليم مع الفنان عمرو دياب ".
فريدة سيف النصر
فريدة سيف النصر
تحدثت الفنانة فريدة سيف النصر في حوارها مع إيناس الدغيدي في برنامج " شيخ الحارة والجريئة" المذاع على قناة " القاهرة والناس":" قائلة:" القصة دي حقيقية، وفي فترة احترمت فنان كبير وطلبني في شغل وكنت سعيدة بهذا العمل وحدث الموقف السخيف".
وتابعت فريدة سيف النصر:" انا مش بنسى الحلو والوحش والموضوع مكنش هزار على الإطلاق وبعد الموقف ده قليت أدبي وانفعلت".
وأكملت فريدة سيف النصر:" شخصيتي الفنية لديها مقومات الجاذبية، وعمري ما انكرت ادواري، وعمري ما عملت مشهد فيه بوسة ولا حد مسك فيا".
سهير رمزي
كشفت سهير رمزى حقيقة ما زعمه "شيخ الحارة" ان الفنانة سهير رمزى تعرضت الي موقف محرج وهو ان هناك شخصا حاول ان يقبلها أمام زوجها.
وأشارت سهير رمزى إلى أن هذا الموقف لا تريد ان تقول عنه شيئا وترفض التعليق عليه.
عصام الحضري
تعرض الكابتن عصام الحضري لموقف محرج على الهواء وذلك عندما تعرض لسؤال" أنت اتجوزت يا حضري من فنانة مشهورة بس جواز عرفي؟".
ورد الحضري خلال حواره ببرنامج "شيخ الحارة" المذاع على قناة " القاهرة و الناس" تقديم المخرجة إيناس الدغيدي: "والله ما حصل والعيش والملح ما حصل يا شيخ الحارة وظل الحضري يقسم على الهواء".
وظل شيخ الحارة على تكرار السؤال يا حضري أنت اتجوزت عرفى؟، قال الحضري: "بحلفلك محصلش والله يا شيخ الحارة".
حمو بيكا
حل مطرب المهرجانات حمو بيكا، ضيفا على المخرجة إيناس الدغيدي في برنامج " شيخ الحارة والجريئة " المذاع على قناة " القاهرة والناس"، وتحدث بيكا عن حقيقة خلافه مع حسن شاكوش كما تحدث عن كواليس حياته الشخصية، وفيما يلي أبرز تصريحات حمو بيكا:"
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