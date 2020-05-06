إيناس الدغيدي مذيعة جريئة ومثيرة للجدل.. هشام سليم وحمو بيكا أبرز ضحاياها





قال المنتج أحمد السبكي، إنه بعد سقوط فيلم "قرمط بيتقرمط" للفنان أحمد آدم، يقوم حاليًا بإنتاج فيلم جديد له، مشيرًا إلي أن الفنان أحمد آدم ممثل جيد جدا.





قال أحمد السبكي المنتج السينمائي, إنه لا يكسب من الافلام التي يكون بها "هز الوسط" كما يدعي البعض.









أكد المنتج احمد السبكي، أن الفنان محمد رمضان ابنه في الوسط الفني وهو أول من رفع أجره في افلام السينما وفي حاله طلبه زيادة أجره في أعمالهما المشتركة فسيقوم بدفعها وقدرات الاعمال تستوعب الزيادة، قائلا: "محمد رمضان ابنى وانا اللي رفعت أجره وبعطيله الاجر العالي، ولو طلب مني اجر زيادة هدفع".



