مدارس مرسى علم تواصل تسليم المشروعات البحثية

قام مجلس مدينة مرسى علم بالبحر الاحمر، بقيادة اللواء واصف عدلي رئيس مدينة، اليوم الأحد، بمتابعة مدارس المدينة، للتأكد من تواجد اللجان التي تستلم المشروعات البحثية، والتزامهم الكامل بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات والقفاز ووجود المطهرات وشددت على ترك مسافات مناسبة في ساحات الانتظار، وذلك خلال اليوم الثاني، لاستلام المشروعات البحثية من طلاب الصفوف الابتدائية والإعدادية.





وأوضح رئيس مدينة مرسي علم ، أن هناك غرفة عمليات تعمل على مدى الساعة، إلى حين انتهاء فترة التسليم التى بدأت من أمس السبت الموافق ٩ مايو وتنتهى يوم ١٦ يونيو المقبل.











كانت الوحدة المحلية لمدينة مرسى علم، تابعت أول أمس الجمعة، استعدادات المدارس لتنظيم استلام الأبحاث من الطلاب والتأكد من الالتزام بوجود مطهرات وكمامات وقفازات.





يأتي هذا في ضوء توجيهات اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر بمتابعة استلام الأبحاث من الطلاب والتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية.



